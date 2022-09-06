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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني: دعوة أصحاب المقترحات لعرضها

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إنه تم عقد 5 جلسات للحوار الوطني حتى الآن.

 

وأضاف  المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الجلسة الخامسة للحوار كانت أمس، وتم دراسة  350 اسم للمقررين والمقررين المساعدين لـ3 محاور الأساسية وهي السياسي والمجتمعي والاقتصادي".

 

وأشار: "كل محور من هذه المحاور يتفرع عنه بعض القضايا الفرعية"، متابعا: "لدينا لجنة فرعية لحقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة فرعية للتمثيل النيابي والحقوق السياسية".

 أصحاب المقترحات

 

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني،: "سيتم دعوة أصحاب المقترحات التي تم تقديمها لعرضها وإذا كان هناك رأي فني مطلوب أو رأي خبرة أو معلومة من الحكومة سيتم دعوتهم والنقاش".

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