رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني: دعوة أصحاب المقترحات لعرضها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إنه تم عقد 5 جلسات للحوار الوطني حتى الآن.

وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الجلسة الخامسة للحوار كانت أمس، وتم دراسة 350 اسم للمقررين والمقررين المساعدين لـ3 محاور الأساسية وهي السياسي والمجتمعي والاقتصادي".

وأشار: "كل محور من هذه المحاور يتفرع عنه بعض القضايا الفرعية"، متابعا: "لدينا لجنة فرعية لحقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة فرعية للتمثيل النيابي والحقوق السياسية".

أصحاب المقترحات

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني،: "سيتم دعوة أصحاب المقترحات التي تم تقديمها لعرضها وإذا كان هناك رأي فني مطلوب أو رأي خبرة أو معلومة من الحكومة سيتم دعوتهم والنقاش".