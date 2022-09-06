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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على أحد منفذي هجمات الطعن في كندا ميتا

منفذو عمليات الطعن
منفذو عمليات الطعن في كندا

أفادت وسائل إعلام كندية، اليوم الثلاثاء، بعثور السلطات على أحد منفذ الهجوم بالسكاكين في كندا على المواطنين ميتًا فيما لم يتم العثور على المشتبه به الثاني حتى الآن.

وكان أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الإثنين، أن هجمات الطعن التي وقعت في ساسكاتشوان مروعة ومفجعة.

وكتب ترودو في تغريدة على تويتر: "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة. أفكر في أولئك الذين فقدوا أحباءهم والذين أصيبوا".

وأضاف: "نحن نراقب الوضع عن كثب، ونحث الجميع على متابعة التحديثات من السلطات المحلية. شكراً لجميع المستجيبين الشجعان على جهودهم على الأرض".

وكشفت الشرطة الكندية عن تفاصيل حول المشتبه بهما في تنفيذ عمليات طعن متعددة في البلاد، وذلك وسط سقوط 10 قتلى جراء الحادث.

وقالت الشرطة الكندية إن تلقوا بلاغًا يفيد بأن المشتبهين، وهما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون، ربما كانا مسافرين في منطقة شارع أركولا في ريجينا، حيث أن المشتبه بهما شوهدوا حوالي الساعة 11:20 صباحًا.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيان صحفي بعد ظهر يوم الأحد: 'بما أن المشتبه بهما طلقاء، فقد طلبنا أيضًا تمديد حالة التأهب إلى مناطق مانيتوبا وألبرتا".

وفي تنبيه تم إصداره في الساعة 8:20 صباحًا، قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إن اثنين من المشتبه بهم يعتقد أنهما في سيارة نيسان روج سوداء تحمل لوحة ترخيص ساسكاتشوان 119 MPI. نظرًا لأن المشتبه بهم قد يتمكنون من الوصول إلى مركبة، فقد وسعت نطاق التنبيه على مستوى المقاطعة.

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