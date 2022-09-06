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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحدث التنمية المحلية: إزالة 1791 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

صدى البلد

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الوزارة نجحت في إزالة 1791 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وأوضح قاسم - خلال اتصال هاتفي مع قناة "المحور" الفضائية لبرنامج "90 دقيقة"- أنه "تم استرداد 3.3 مليون متر بعد إزالة 8871 مبنى مخالفًا"، مؤكدا التصدي مبكرا لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة، وذلك حفاظا على حق الشعب.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن ملف الإشغالات والقمامة والتعديات في صدارة شكاوى المواطنين ضمن مبادرة "صوتك مسموع"، كاشفا عن وجود وحدة مركزية بالوزارة لمتابعة كل شكاوى المواطنين لمبادرة "صوتك مسموع"، والتي تم تدشينها عام 2018، وهي تمثل تطويرا لحل شكاوى المواطنين، حيث تجاوز رسائل المواطنين منذ تدشين المبادرة أكثر من 500 ألف صوت.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت حتى الآن 512 ألف شكوى بنسبة استجابة تجاوزت 97%.


وأضاف أن الشكاوى التي ترد أبرزها، في المقام الأول، شكاوى الإشغالات والقمامة ورفع تعريفة ركوب المواصلات، لافتًا إلى أن هناك 4 آليات من أجل حل هذه المشكلات، وتتمثل هذه الآليات في إمكانية التواصل عبر رقم "الواتس آب" 01150606783، والتواصل من خلال الخط الساخن رقم 1530، وصفحة "صوتك مسموع" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى جانب التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بوزير التنمية المحلية شخصيًا، حال وجود مستندات تتعلق بقضايا فساد على سبيل المثال.

وتابع الدكتور خالد قاسم أن حركة تنقلات قيادات التنمية المحلية شملت 23 قيادة جديدة في عدة محافظات، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة ضمن المنظومة، مشددا على أنه لا مكان لمتخاذل ضمن منظومة التنمية المحلية.

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