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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. الرئيس الأمريكي يرفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب.

ولدى سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: 'لا'.

وكانت أوكرانيا قد سعت إلى تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، بينما حذرت موسكو من أنها ستؤدي إلى تمزق العلاقات الأمريكية الروسية.

وسبق أن أفادت صحيفة “ذي هيل” الأمريكية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحت أقل حذراً بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفة أن “واشنطن تعتقد الآن أنها يمكن أن تفلت من إرسال المزيد من الأسلحة القوية إلى كييف دون إحداث تصعيد”.

وقالت وسائل الإعلام أمريكية، إن أمريكا مترددة في تلبية مطالب كييف منذ شهور منذ بدء الصراع، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأسلحة الثقيلة مثل الدبابات أو الطائرات المقاتلة، مضيفة أن المسؤولين الأمريكيين لم يعتقدوا في البداية أن أوكرانيا ستصمد في مواجهة روسيا.

كما كانت تخشى واشنطن أن تؤدي المساعدة العسكرية الهائلة لأوكرانيا إلى تصعيد خطير في علاقاتها مع موسكو.

وقال مايكل أوهانلون، محلل عسكري في معهد بروكينجز، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: “كنا أكثر حرصًا في البداية ... كنا لا نعرف ما إذا كان بوتين سيلجأ إلي التصعيد، وكنا غير متأكدين مما إذا كان بإمكان أوكرانيا استخدام ما أرسلناه لهم أو الصمود لفترة طويلة ضد روسيا”.

الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا أوكرانيا البيت الأبيض دولة راعية للإرهاب

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