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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على 500 مواطن في أول أيام القافلة الطبية بقرية البياضية بالإسماعيلية

الكشف الطبي من خلال
الكشف الطبي من خلال القافلة

يتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، جهود مديرية الصحة و السكان بالمحافظة  في توفير الرعاية الطبية المجانية للأُسر الأكثر احتياجًا و المناطق النائية. 

وفي هذا السياق، نظمت مديرية الصحة و السكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمدرسة الأماني و التي تستهدف أهالي قرية البياضية بمركز و مدينة القنطرة غرب، و قامت القافلة الطبية بالكشف على ٥٠٠ مواطن في أول أيام القافلة، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة و السكان في جميع التخصصات بالقرى و النجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جهته ، تابع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم القافلة الطبية بمدرسة الأماني بقرية البياضية والتي تضمنت ٦ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال و الباطنة والمسالك البولية و النساء و تنظيم أسرة و الجراحة، و عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط و السكر و  معمل للدم و صيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي  بالإضافة إلى التثقيف الصحي و التوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا و التسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف و العلاج و الإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض و ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

و أشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد ١٦٤ مواطن بعيادة الباطنة و ٤٤ مواطن بالجراحة و ٤٤ سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٥٢ سيدة بالإضافة إلى استقبال عدد ١٥٣ حالة بعيادة الأطفال و في عيادة المسالك تم استقبال ٢١ حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط و السكر عدد ٢٢ حالة.

وتابعت: على أن تستمر القافلة الطبية بمدرسة الأماني بقرية البياضية بمركز و مدينة القنطرة غرب فى استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق ٦ سبتمبر الجاري و ذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

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