الكشف الطبي على 500 مواطن في أول أيام القافلة الطبية بقرية البياضية بالإسماعيلية

يتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، جهود مديرية الصحة و السكان بالمحافظة في توفير الرعاية الطبية المجانية للأُسر الأكثر احتياجًا و المناطق النائية.



وفي هذا السياق، نظمت مديرية الصحة و السكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمدرسة الأماني و التي تستهدف أهالي قرية البياضية بمركز و مدينة القنطرة غرب، و قامت القافلة الطبية بالكشف على ٥٠٠ مواطن في أول أيام القافلة، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة و السكان في جميع التخصصات بالقرى و النجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جهته ، تابع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم القافلة الطبية بمدرسة الأماني بقرية البياضية والتي تضمنت ٦ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال و الباطنة والمسالك البولية و النساء و تنظيم أسرة و الجراحة، و عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط و السكر و معمل للدم و صيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي و التوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا و التسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف و العلاج و الإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض و ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

و أشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد ١٦٤ مواطن بعيادة الباطنة و ٤٤ مواطن بالجراحة و ٤٤ سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٥٢ سيدة بالإضافة إلى استقبال عدد ١٥٣ حالة بعيادة الأطفال و في عيادة المسالك تم استقبال ٢١ حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط و السكر عدد ٢٢ حالة.

وتابعت: على أن تستمر القافلة الطبية بمدرسة الأماني بقرية البياضية بمركز و مدينة القنطرة غرب فى استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق ٦ سبتمبر الجاري و ذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

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