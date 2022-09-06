رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمات المواطنين والقافلة الطبية بإحدى قرى الفيوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع خدمات المواطنين بقرية قلهانة ضمن مشروع “حياة كريمة” بمحافظة الفيوم، ورافقه وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ الفيوم.

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع، مشيدا بالمركز التكنولوجي وما تم تنفيذه بالمشروعات.

كما تفقد مدبولي القافلة الطبية المتواجدة بالقرية لخدمة أهالي المنطقة وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، تفقدوا أعمال تطوير منطقة السواقي بمدينة الفيوم، حيث أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن هذا المشروع يسير بخُطى متوازية مع تطوير مواقع الخدمات بالمدينة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، وكذا الاستغلال الأمثل لجميع أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أعمال التطوير المُنفذة في منطقة السواقي، والتي تُلبي متطلبات التطوير الحضاري للمدينة والحفاظ على رونقها ونسقها المعماري، كما يحقق المشروع الاستفادة المثلى من هذا الموقع من خلال إقامة مشروعات تدر عائداً اقتصادياً وتوفر فرص عمل لشباب المحافظة.