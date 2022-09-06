عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمات المواطنين والقافلة الطبية بإحدى قرى الفيوم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع خدمات المواطنين بقرية قلهانة ضمن مشروع “حياة كريمة” بمحافظة الفيوم، ورافقه وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ الفيوم.

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع، مشيدا بالمركز التكنولوجي وما تم تنفيذه بالمشروعات. 

كما تفقد مدبولي القافلة الطبية المتواجدة بالقرية لخدمة أهالي المنطقة وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، تفقدوا أعمال تطوير منطقة السواقي بمدينة الفيوم، حيث أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن هذا المشروع يسير بخُطى متوازية مع تطوير مواقع الخدمات بالمدينة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، وكذا الاستغلال الأمثل لجميع أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أعمال التطوير المُنفذة في منطقة السواقي، والتي تُلبي متطلبات التطوير الحضاري للمدينة والحفاظ على رونقها ونسقها المعماري، كما يحقق المشروع الاستفادة المثلى من هذا الموقع من خلال إقامة مشروعات تدر عائداً اقتصادياً وتوفر فرص عمل لشباب المحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

مفاجأة.. معلول يتسبب في فشل تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

ترشيحاتنا

"شوبير" يكشف موقف بيراميدز من استمرار عبد الله السعيد ورمضان صبحي

سوريا تحسم الجدل حول مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. احجز مكانك في اختبارات القدرات للالتحاق بهذه الكليات

الخطيب كلمة السر| أبو جبل يتمنى الأهلي.. وأسباب فشل ضم محمد صبحي

القومية للأنفاق تنفي وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT

انهيار مبيعات فولفو البلج إن هايبرد إلى أقل من 10 آلاف لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندى الكامل ومظهر شاهين.. خناقة على النفخ ورفع المقاسات| القصة الكاملة

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة تمنع الأمراض وسنة عن النبي

بالأمر المباشر بره الزمالك|حازم إمام على رأس الراحلين.. من سيلحق به؟

ريحة الفيلر والبوتكس فايحة| بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ندى الكامل

فيديو

سؤال عن الزواج السري أغضبها .. ليليا الأطرش تنسحب على الهواء

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ