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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أولياء أمور مصر: تجهيز الطالب نفسيا للدراسة أهم من شراء «السابلايز»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف “أولياء أمور مصر”، بيانا إعلاميا دعت خلاله أولياء الأمور لعدم المبالغة في دفع أموال طائلة في شراء الأدوات المدرسية، التي أصبحت تسمى “السابلايز"، قبل بدء العام الدراسي الجديد. 

وقالت مؤسس ائتلاف “أولياء أمور مصر”، إنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها معظم البيوت، لا بد من التفكير في تقليل النفقات، وذلك من خلال جرد ما تبقى من العام الماضي سواء من الأدوات المدرسية مثل الأقلام والألوان وغيرها، و فرز الزي المدرسي.

وأضافت: “عند شراء الكشاكيل والكراسات والأدوات المدرسية المختلفة، يمكننا مشاركة الأصحاب أو الأقارب ممن لديهم أبناء في المدارس، ونشتري من محلات الجملة في الفجالة وغيرها”، مشيرة إلى أن ذلك قد يساهم في تقليل النفقات. 

ودعت مؤسس ائتلاف “أولياء أمور مصر”، جميع الأهالي للاستفادة من المعارض التي توفرها الدولة للشراء مثل معرض “أهلا مدارس ٢٠٢٢”، ومبادرة “كلنا واحد” التي  تطلقها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية، بعيدا عن جشع التجار الموجودين في المحلات الخارجية.

وتابعت: “بما أن أسعار الشنط المدرسية مرتفعة، فيمكن التفكير في تجديد شنط العام الماضي  وإصلاح أي تلف لحق بها”. 

وأكدت مؤسس ائتلاف “أولياء أمور مصر”، أن استعداد للعام الدراسي الجديد لا بد ألا يقتصر فقط على شراء المستلزمات المدرسية من حقائب وأدوات وخلافه، بل الجزء الأهم من التجهيزات هو إعداد الطالب نفسيا لبداية الدراسة، بمنحه طاقة إيجابية والحرص على تكوين صورة إيجابية لديه عن المدرسة، مع التأكيد على أهمية دور المعلم وضرورة احترامه واحترام لوائح المدرسة، كما يجب من الآن تنظيم مواعيد النوم استعدادا للدراسة حتى يصلوا إلى الميعاد المناسب الذي يجعلهم يستيقظون بكامل نشاطهم للذهاب للمدرسة في أول يوم.

جدير بالذكر أن معرض “أهلا مدارس” لتوفير مستلزمات الطلاب بتخفيضات 30%، انطلق  في الأول من سبتمبر، والذي نظمته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية.

ويستمر معرض “أهلا مدارس” إلى 10 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويتضمن المعرض جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وتوفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب، كما يتضمن جناحا خاصا لطرح الأحذية والملابس "يونيفورم" لطلاب المدارس.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من يوم 1/9/2022 ولمدة شهر، بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2022/2023) لتوفير جميع المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية)، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الإستمرار فى توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%.

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