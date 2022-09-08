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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرخة أب بمطروح..والد الطفل يحيى: ابني مصاب بضمور العضلات ومعيش حق العلاج

الطفل يحيي
الطفل يحيي

مأساة يعانيها أحد أبناء  مطروح والذي تعرض  نجله للاصابة باحد الامراض المزمنة والتي تحتاج إلى علاج معين لا يستطيع الأب  الحصول عليه .
فما هي قصة هذا الطفل وكيف يمكن أن يتحقق حلم والديه  بعلاج نجلهما، صدى البلد التقى بوالد الطفل يحيى عبد الرحمن  للتعرف على تفاصيل مرضه .
يقول عبد الرحمن أنه إنسان بسيط يعمل  عامل  يومية و  لديه ابنه وولد واحد اسمه  يحيى  وطفل اخر توفى بعد 10 ايام من ولادته.

كاشفا أن ابنته  تعاني من انها من الأطفال المنغوليين  بينما يعاني ابنه يحيي الذي يبلغ من العمر ثمانية أشهر  من تعرضه لضمور في العضلات والذي ظهر بعد ولادته اربع اشهر فقط .
وأضاف انه فوجئ  بأن نجله بعد أربعة أشهر من ولادته  حدث لديه ارتخاء في العضلات مما استدعى الذهاب الى أحد الأطباء والذي أكد أنه يعاني من  ضمور في عضلات النخاع الشوكي ويحتاج الى ادويه معينه  وكشف بان نجله منذ معرفته بإصابته بهذا المرض منذ أربعة أشهر وحتى الآن لم يستطع   الحصول على الأدوية اللازمة لعلاجه .
وأشار أنه  تقدم لعلاج  يحيي  على نفقة الدولة منذ 4 اشهر وحتى الان لم يتم صرف الادويه له مضيفا  أنه محجوز في احدى مستشفيات الاسكندريه الحكومية في العناية  المركزة وينتظر وصول الأدوية  وكل ما يقوم به مسؤلى  المستشفى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي وتوفير المحاليل والأدوية البسيطة وليس الأدوية التي تعالج مرض ابنه وأوضح  بان الاطباء فى مستشفى الإسكندرية  اضطروا  إلى إجراء  عملية شق بجوار الحنجرة لنجله   وذلك لمساعدته في التنفس خاصة وان التنفس الصناعي حذر الأطباء من أنه يؤثر على الحنجرة بشكل مباشر لذلك تم عمل عملية شق حنجري للمساعدة في التنفس الصناعي لحين وصول الأدوية.
وناشد عبد الرحمن جميع المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بالتدخل لعلاج ابنه والتوجيه لتوفير الأدوية اللازمة له وصرفها مع توفير الرعاية الطبية لإنقاذ حياة نجله خاصه انه الابن الوحيد له بعد تعرض ابنته الاولى التي تبلغ من العمر عامين ونصف لمتلازمة المنغوليا وتعرض  نجله الأول للوفاة بعد ولادته بعشرة أيام فقط.
وقال إن قلبه يعتصر من الألم على نجله  يحيي والذى  كان طفل عادى  بعد ولادته وحتى وصوله لي أربعة أشهر  فلم يكن  يعاني من أي شيء ولكن ظهر أعراض المرض عليه بعد أربعة أشهر وأنه طرق  جميع الأبواب لتوفير العلاج لنجله  وحتى الآن لم يتم صرف اي ادويه مضيفا أنه كل يوم يذهب لزيارة ابنه من محافظة مطروح إلى الإسكندرية قاطعا ما يقرب من 280 كيلو متر .
وأكد أن يحيي يعانى من صعوبة في التنفس وفى طرد البلغم خاصة وأن الضمور مزمن  مضيفا كل ما احتاجه هو العلاج فقط بإنقاذ يحيي.

الطفل يحيي بعد مرضىه
الطفل يحيي بعد مرضىه
الطفل يحيي بعد مرضىه
الطفل يحيي قبل مرضىه
الطفل يحيي قبل مرضىه
الطفل يحيي قبل مرضىه
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