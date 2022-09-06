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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد تواصل ندوات التوعية للتوسع في الحقول الإرشادية

ارشيفيه
ارشيفيه

تواصل مديرية الزراعة بالوادي الجديد، ندواتها  الارشادية بجميع الادارات الزراعية بمراكز المحافظة الخمس  لتوعية المزارعين بأهمية الحقول الارشادية .

وقال مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد إن الندوات مازالت مستمره لتوعية المزارعين حيث تمت الموافقة على زراعة 50 حقلا إرشاديا، وسيتم توزيع هذه الحقول على الإدارات وسيتم المتابعة المستمرة للحقول الإرشادية من بداية الزراعة حتى الحصاد بهدف الوصول لأعلى إنتاجية.

وأوضح المرسى أنه سيتم توزيع الحقول الإرشادية عن طريق إدارة الإرشاد الزراعي فى المديرية برئاسة المهندسة وردة يونس مخلوف، بواقع 5 حقول إرشادية بمركز الخارجة و5 حقول إرشادية بمركز باريس، و6 حقول بمركز بلاط، و29 حقل إرشادي بمركز الداخلة تشمل مناطق موط، والقصر وغرب الموهوب و5 حقول بمركز الفرافرة.

وأضاف أنه سيتم توزيع الحقول الإرشادية للفول البلدي في الموسم الشتوي هذا العام  بواقع حقل إرشادية بمركز الخارجة، وحقل بمركز بلاط، وعدد 2 حقل بمركز الداخلة بواقع حقل بمنطقة موط وحقل آخر بمنطقة القصر.

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