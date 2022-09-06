اعتماد ملفات التصالح بشأن مخالفات البناء بالعريش

اعتمد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، ملفات التصالح بشأن مخالفات البناء في الأحياء التابعة العاصمة العريش ، بعد انتهاء لجنة التصالح وقبولهم فنيا .. وقد نشر المجلس علي لوحة الاعلانات والموقع الرسمي لمجلس مدينة العريش كشف يتضمن الأسماء الذين تم الانتهاء من مراجعة ملفاتهم لإنهاء الإجراءات بالإدارة الهندسية قسم التنظيم.. حيث سيتم استكمال باقى الاجراءات ودفع الرسوم المستحقه على التصالح .



وأعطي مجلس مدينة العريش ، مدة أسبوعين من تاريخ النشر للنظرفي ملف التصالح الخاص به، صرح بذلك رئيس لجنة التصالح المهندس شوقي الزرباوي.

يذكر أنه تم التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المبانى المخالفة التي ينطبق عليها شروط التصالح، وذل بتخفيض قيمة سعرالمتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، إلى جانب تحديد مبلغ 50 جنيهًا لمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100 متر فأقل بجميع مراكز المحافظة الستة.

يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة .