مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

استدعت اليوم محكمة جنايات الزقازيق استشاري نفسي ومدير طبي بمستشفى العزايم لسماعة أقواله في التشخيص الطبي لحالة إسلام فتحي قاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق.

شهادة الطبيب النفسي في محاكمة قاتل فتاة الزقازيق

وقال الاستشاري النفسي، أثناء سماع أقواله في جلسة المحاكمة، إن إسلام قاتل سلمى فتاة الزقازيق دخل مستشفى الصحة النفسية “جمال ابو العزايم” في 25 يوليو 2019 ومكث بها قرابة الـ 10 أيام، حيث خرج بالتحديد منها يوم 3 أغسطس 20199 بناءا على رغبة أبيه.

سلمى فتاة الزقازيق بجوار القاتل

قاتل سلمى مريض بـ "الذهان"

وأضاف الاستشاري النفسي بأن قاتل سلمى دخل المستشفى وهو يعاني من مرض الذهان الحاد، وهو أحد الاضطرابات العقلية التي تصيب المريض، مشيرا إلى أن مريض الذهان - في حالة احتداده - من الممكن أن يؤذي نفسه أو غيره.

وكشف المدير الطبي بمستشفى العزايم أنه لا يستطيع الوقوف على تفاصيل حالة قاتل سلمى لأنه ليس الطبيب المعالج له، مشيرا إلى أن طبيبه المعالج توفى في مارس 2022.

حالة قاتل سلمى فتاة الزقازيق على الواتساب

هل قاتل فتاة الشرقية مازال مريض نفسي؟

وأكد المدير الطبي بمستشفى العزايم، أنه لا يستطيع الجزم بأن حالة المرض لازالت مستمرة مع إسلام طوال هذه السنوات، كما أنه لا يمكن أن يجزم إذا كان قاتل فتاة الزقازيق بكامل قواه العقلية أثناء تنفيذ الجريمة من عدمه.

تشديدات أمنية

يذكر أن محكمة جنايات الزقازيق، قد شهد، صباح اليوم الثلاثاء، تشديدات أمنية مكثفة، حيث انتشرت قوات الأمن والكلاب البوليسية بمحيط المحكمة ونشرت حواجز حديدية لتأمين ثاني ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت فتاة الشرقية.

وهيئة المحكمة برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، قد أجلت محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى فتاة الزقازيق إلى اليوم لطلب دفاع المتهم بضم ملفه الطبى والمرافع.