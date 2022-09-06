الذهان.. كل ما تريد معرفته عن مرض قاتل فتاة الزقازيق

استدعت محكمة جنايات الزقازيق استشاريا نفسيا ومديرا طبيا بمستشفى العزايم لسماع أقواله في التشخيص الطبي لحالة إسلام فتحي قاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق.

وأكد الاستشاري النفسي أن قاتل سلمى يعاني من مرض الذهان الحاد، وهو أحد الأمراض النفسية التي ينتج عن اضطرابات عقلية تصيب المريض.

وكشف المدير الطبي بمستشفى العزايم أن مريض الذهان - في حالة احتداده - من الممكن أن يؤذي نفسه أو غيره، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الوقوف على تفاصيل حالة قاتل سلمى فتاة الزقازيق لأنه ليس الطبيب المعالج له، وأن طبيبه المعالج قد توفى في مارس 2022.

ما هو مرض الذهان؟

حالة قاتل سلمى فتاة الزقازيق علة الواتساب

بعد هذه التصريحات من الطبيب فى محكمة قاتل فتاة الزقازيق، تبادر إلى ذهن الكثيرين تساؤلات عديدة حول مرض الذهان، وما أعراضه؟ وهل يمكن أن يتم العلاج منه بسهولة؟ وهل قد يدفع إلى القتل وإيداء الغير. كل هذه الأسئلة نجيب عنها فى السطور التالية:

يعتبر مرض الذهان أحد أعراض الإصابة بأحد الاضطرابات العقلية، وعادة يعاني المصاب بالذهان بالهلاوس السمعية والبصرية، وينتج عنه تحدث المريض مع شخص غير موجود بالحقيقة، كما أنه يكون لديه انسحاب اجتماعي ويبتعد عن الآخرين، ويصيب بشكل أكبر الأشخاص ما بين 16 و30 عاما، كما أنه يظهر لدى الذكور بنسبة أكبر من الإناث.

أما عن أعراض مرض الذهان، فهى تتمثل في صعوبة في التركيز، وعدم التواصل مع الآخرين والابتعاد عنهم، والنوم لفترات طويلة أثناء اليوم، والإصابة بالاكتئاب، والقلق والتوتر الدائمين، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم وجود تعابير للوجه في المواقف المختلفة، والإصابة بالأوهام عن طريق عدم التفكير بطريقة غير طبيعية، مثل أن يتخيل أنه لديه قوة خارقة وما إلى ذلك، والهلوسة السمعية والبصرية، إذ إنه من الممكن أن يتكلم مع شخص غير موجود.

ما طرق علاج مرض الذهان؟

يمكن علاج مرض الذهان بطريقتين:

العلاج الدوائي

ويشمل تناول المريض لبعض أنواع العقاقير والأدوية المضادة للذهان التي تساعد على التقليل من الهلوسة والأعراض المصاحبة للذهان، ومنها الأدوية المضادة للاكتئاب وغيرها من الأدوية التي يصفها الطبيب المختص.

العلاج السلوكي المعرفي

العلاج السلوكي المعرفي لمرض الذهان هو أحد الطرق الهامة للتعافي من المرض، حيث يستهدف تغيير طريقة تفكير وسلوك الشخص المصاب بالمرض، وذلك عن طريق عمل جلسات تساعد مريض الذهان على التحفيز للعلاج، والتخلص من الهلاوس، وتساهم في توفير الدعم النفسي له من خلال المتخصصين.

ما أسباب مرض الذهان؟

لا تذكر أي دراسات طبية سببا واضحا للإصابة بمرض الذهان، ولكن أشارت بعض نتائج الدراسات إلى وجود عدد من العوامل قد تساعد في الإصابة بالمرض وذلك بحسب دراسة نشرها موقع "health line"، وجاءت كما يلي:

الإصابة بالأورام في المخ

الإصابة ببعض أمراض الدماغ ومنها مرض هنتنغتون والشلل الرعاش.

الإصابة بنوع من العدوى للجنين قد يؤثر على إصابته الشخص بالذهان.

وراثة المرض، حيث إن احتمالية الإصابة بمرض الذهان ترتفع عند إصابة شخص ما من العائلة بالمرض من قبل.

تعاطي المخدرات من أهم أسباب الإصابة بالذهان حيث تصيب الشخص بالخلل الدماغي.

الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية

ومن أسباب الإصابة بمرض الذهان، نوبات الصرع واستمرارها لفترات طويلة من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالذهان.

كما أن أحد أسباب الإصابة به أيضا هو تعرض الشخص المريص للإصابة بصدمات عصبية متتالية، علاوة على تعرضه لضغوط مستمرة في حياته، وهي أحد أهم الأسباب للإصابة بمرض الذهان.

كم تبلغ مدة مدة علاج مرض الذهان؟

قد تختلف استجابة حالات الذهان إلى العلاج من شخص لآخر، حيث قد يحتاج العلاج في بعض الحالات إلى أسابيع أو شهور حتى يتم التقليل من حدة الأعراض، وقد يحتاج مرضى آخرون إلى العلاج لفترات طويلة، ولهذا يصعب تحديد مدة علاج مرض الذهان.

محاكمة قاتل فتاة الزقازيق

سلمى فتاة الزقازيق بجوار القاتل

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، قررت تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الزقازيق" إلى اليوم لطلب دفاع المتهم بضم ملفه الطبى والمرافع.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة والدي المجني عليها وخالها، والذين أكدوا أن المتهم وابنتهم كانا زميلين بذات الجامعة، وسبق أن تقدم لخطبتها فرُفِضَ وقتها لحين استكمال الدراسة، ثم لاحظت المجني عليها سوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، فقطعت تواصلها معه، مما دفعه إلى التعرض إليها وتهديدها بالإيذاء والقتل وتتبعها في كل مكان، ويوم موعد الاختبار الأخير لها بالجامعة خشيت من تعرض المتهم لها وطلبت من والدها مرافقتها، ويومئذ فوجئت ووالدها بالمتهم ووالديه أمام الجامعة طالبين خطبتها فرفض والدها وغادرا، ثم تلقى الأب تهديدات من المتهم بالنيل من سمعة ابنته إذا استمر رفضه، ولما حظر تواصله معه أرسل المتهم تهديدات إلى شقيق المجني عليها وخالها.

فيما أكد خال المجني عليها، في شهادته أمام رجال النيابة العامة، أنه تم رفض خطبة المجني عليها للمتهم، وذلك بسبب ميله إلى الإلحاد وأفكاره الشاذة، مما دعا الأسرة إلى رفض خطبة ابنتهم إليه.