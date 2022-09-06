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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 10 الآف و765 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة .

وشدد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة إستعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير ١٠ الآف و ٧٦٥ عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (١٧٠٧) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألف و٥٤٠ طلب منها عدد  ١٤ ألف و ٤١٦ طلب صالح للتقنين وعدد (٣١٢٤) طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

 

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة بلبيس

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة  وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للكتاب الدورى(٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

مدينة بلبيس الشرقية تحرير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية المواطنين محافظ الشرقية العقود املاك الدولة

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