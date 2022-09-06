محافظ كفر الشيخ يشيد بتوزيع الملابس بمعرض مجاني على الأكثر احتياجًا بالرياض

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمعرض لتوزيع الملابس بالمجان بمركز الرياض بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، ليستفيد به الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالقرى التابعة لمركز الرياض، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يدعم كافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.



وأوضح السيد مسلم ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفر الشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.



مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.