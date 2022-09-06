المصري يقرر إيقاف لجنة الكرة والكشافين

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إيقاف نشاط لجنة الكرة والكشافين اعتبارًا من الاول من شهر سبتمبر الجاري على أن يتم إعادة النظر في تشكيلها خلال الفترة المقبلة في ضوء الهيكلة الإدارية الجديدة للنادي ، وإعادة التنظيم بجميع القطاعات الإدارية والفنية بالنادي التي تم اعتمادها من قبل مجلس الادارة.

مجلس كامل أبو على يتخذ قرارات عديدة بالنادي المصري

اتخذ مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي العديد من القرارات التنظيمية خلال الإجتماع التي حدث مساء اليوم الإثنين برئاسة برئاسة كامل أبو علي

وتم تعيين اللواء إيهاب الساعي مديرًا تنفيذيًا للنادي واللواء حمدي عثمان مديرًا لأمن النادي بداية من الغد الثلاثاء وتشكيل لجنة للهيكلة الإدارية للنادي

وجاءت قرارات مجلس إدارة النادي المصري كالتالي:-

أولًا: -

- تعيين اللواء إيهاب رجب محمود الساعي، مديرًا تنفيذيًا للنادي.

-تعيين اللواء حمدي محمد أحمد عثمان، مديرًا لامن النادي.

ثانيًا: -

تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة الإدارية للنادي ووضع الضوابط الخاصة بشئون العاملين في ضوء الاحتياجات الفعلية للنادي من العاملين، على أن تتكون تلك اللجنة من:

- المهندس عماد أحمد البرشة، عضو مجلس إدارة النادي.

-محمد الفقي أمين صندوق النادي.

-اللواء محسن مصطفى شتا، مستشار مجلس إدارة النادي للشئون الإدارية.

- اللواء إيهاب رجب محمود الساعي، المدير التنفيذي للنادي.

- اللواء حمدي محمد أحمد عثمان، مدير أمن النادي.



على أن يتم عرض التصور النهائي للهيكل الإداري للنادي على المكتب التنفيذي للمراجعة والاعتماد.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس المصري عن هوية المدرب الجديد للفريق البورسعيدي الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفي موسع.

وكان المصري قد أبرم أول صفقتين لتدعيم صفوفه بضم الثنائي الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب وفاق سطيف وعماد الدين بوبكر مدافع الوداد المغربي.