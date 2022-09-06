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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحقنة بـ 100 جنيه.. تحرك عاجل من النواب بسبب نقص عقار فيتامين د

عقار فيتامين د
عقار فيتامين د

تقدمت النائبة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن نقص عقار ديفارول إس 200000  حقن من السوق وتوافر المنتج المستورد منه الذي يباع بـ 100 جنيه في الصيدليات.

وأكدت “سالم” لـ"صدي البلد"، أن نقص عقار فيتامين د يؤدي إلى خلق أزمة جديدة تقع على صحة المريض ويسبب الكساح للأطفال ويجعلهم غير قادرين على السير مرة أخرى ويتناقض مع توجيهات الرئيس السيسي بشأن صحة المواطن رقم 1 والمبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة والتي أبرزها 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات التي تهدف للنهوض بصحة المواطن والقضاء علي الأمراض المزمنة.

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 توافر المنتج المستورد ونقص المنتج المصرى

وأضافت عضو مجلس النواب، أن توافر المنتج المستورد ونقص المنتج المصري يؤدي إلى تدهور صحة المصريين البسطاء فسعر المنتج المستورد من عقار  ديفارول إس غالي الثمن ولا يستطيع المواطن البسيط شرائه، لافتة الي أن هدف هذا البيان العاجل هو معرفة السبب الحقيقي من وراء تعطيش السوق من العقاقير المصرية وتوفير المستوردة فمن وراء هذه الازمة فهذه مسألة تجارية بحتة.

وأكدت النائبة ان اضرار نقص فيتامين د للمرضي خطيرة جدا فهي تصل للكساح ولين العظام 
وضعف العضلات، قائلا: ارفض وبشدة نقص الادوية الخاصة بعلاج المرضى وخصوصا الامراض المزمنة ويجيب مسائله ومحاسبه المسئولين عن هذه الازمة".


وجدير بالذكر أن موقع صدي البلد تلقي عددا من الشكاوي  الخاصة من المواطنين التي تفيد بوجود نقص في عقار  ديفارول إس الخاص بعلاج نقص فيتامين د في الجسم وإتاحة المنتج المستورد في الصيدليات مما يشكل ازمة كبيرة لدي المرضي الذين لا يستطيعون شراء الادوية المستوردة بسبب غلاء أسعارها.

النائبة سمر سالم
الرئيس السيسي مجلس النواب الأمراض المزمنة توجيهات الرئيس 100 مليون صحة المبادرات الرئاسية صحة المواطن

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