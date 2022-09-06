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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يستعد لاختبار سلاح فتاك عابر للقارات غدا.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الجيش الأمريكي يعتزم إجراء تجربة صاروخية لصاروخ باليستي عابر للقارات غدا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، للصحفيين، إن الجيش الأمريكي يخطط لإطلاق صاروخ باليتسي عابر للقارات غدا من قاعدة فاندنبرج في ولاية كاليفورنيا.

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة أخطرت روسيا مسبقا بالتجربة الصاروخية.

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والصاروخ الذي يخطط الجيش الأمريكي لاختباره، يدعى "مينيتمان" ويتميز بأنه يحمل 3 رؤوس نووية وقدرات تخترق الغلاف الجوي للأرض.

ويجدد اختبار الصاروخ، الذي يعد من أسلحة الدمار الشامل، في هذا التوقيت أجواء الحرب الباردة؛ حيث كانت بداية تصنيعه في خمسينيات القرن الماضي ضمن صراع موسكو وواشنطن على النفوذ العالمي، ليعود اللجوء لذات الصاروخ في إطار نفس الصراع بين الجانبين، وبمفردات جديدة، على خلفية حرب أوكرانيا.

وهذا النوع من الصواريخ العابرة للقارات من أخطر الصواريخ الباليستية في العالم؛ وتصنّف ضمن أسلحة الدمار الشامل، وتمتلك روسيا عدة أنواع منها؛ مثل: "آر - 36 إم 2" القادر على قصف أي مكان في الولايات المتحدة، و"يارس"، و"آر - 29 آر إم يو 2"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

 

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