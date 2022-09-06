اجتماع مهم لـ أشرف صبحي مع الاتحاد العربي للرياضة للجميع.. صور

على هامش مبادرة الشباب والمناخ

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا هاما مع أعضاء الاتحاد العربي للرياضة للجميع في حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة الدكتور عماد البناني.

وتضمن الاجتماع الحديث عن خطة قريبة المدى للعمل عليها تحت شعار الرياضة والتنمية، وذلك على هامش إطلاق مبادرة الشباب والمناخ التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة.

أقيم الاجتماع في المركز الأولمبي بالمعادي وشهد حضور الدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد العربي والمصري للرياضة للجميع، ومشعل الهدبة نائبا من الكويت وسعيد العاجل نائبا من الإمارات، بالإضافة للأعضاء مها الشهاب وناصر المضاحكة وحامد الهزيم وياسر الخثلان وثناء محمود وفرج بن سليم ويحيى محمد حسن ومحمود عبد العزيز الأمانة العامة.

ويضم الاتحاد المصري للرياضة للجميع في تشكيله كلا من إبراهيم خليل وسيد عيسى وحنان يوسف والإعلامية أميرة جمال وإكرام خليل وعمرو رمزي.