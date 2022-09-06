126 ألف متابع وهي ببطن أمها.. جنين أمل وحليم تثير الجدل عبر إنستجرام

في واقعة غريبة من نوعها، حصد حساب جديد لجنين الإنفلونسر أمل سمير وحليم بركات المثيران للجدل بين كل فترة زمنية وأخرى على 126 ألف متابع “وهي ببطن أمها” مما أثار دهشة المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق الصور والفيديوهات «انستجرام».

ويظهر في تعريف صفحة الجنين عبر «انستجرام» أنها طفلة الإنفلونسر حليم وأمل المنتظر قدومها للدنيا خلال أيام قليلة، حيث يحثان والديها الناس على متابعتها من قبل ولادتها، معلقين بالنيابة عنها: «سآتي قريبا يا أصدقائي، انتظرونني» في إشارة تأكيدية إلى أنها ستصبح امتدادا لعمل والديه من قبل أن تأتي إلى الدنيا.

«126 ألف متابع لجنين ببطن أمه» يعد هذا الأمر هو الأكثر لدهشة بالنسبة لجنين حليم وأمل خاصة أنه لم ينشر على صفحتها الرسمية عبر تطبيق «انستجرام» سوى 4 صور وفيديوهين، شاملين: الأشعة، والسونار، وصورة من حفل البيبى شاور-بديل لحفل السبوع، ويقام قبيل استقبال المولود بفترة زمنية قصيرة، كما يشمل تقديم الهدايا التذكارية للأم والمولود المنتظر-.

126 ألف متابع وهي ببطن أمها..جنين أمل وحليم تثير الجدل عبر انستجرام

جنين أمل وحليم تثير الجدل بصفحتها عبر انستجرام

وكانت من أبرز الأسئلة التي طرحا والدي الجنين التي يتابعها 126 ألف شخصا عبر «انستجرام»: «يا اصحابي الحلوين جاهزين تعرفو بكرا انا ولد ولا بنت؟ توقعتكو ايه» بيتما تجيب الإنفلونسر أمل على ابنتها الجنين: «هانت كلها ايام وتنوري حياتنا يا احلي بنوته في الدنيا».



وتنوعت التعليقات على صفحة الجنين الذي يتابعه126 ألف متابع منذ إنشائه نهاية شهر أغسطس الماضي ، حيث كتب احدي المتابعات لصفحة الجنين: «ربنا يقومك بالف سلامه و يقر عينك بيها يارب»، «تيجي بالسلامه انشاء الله يا احلي بنوتة»، بينما سخر آخريين: «أكيد كل متابعيه فيك باستثنائكم ومعارفكم»، «ربما يحاولون تأمين مستقبلها من قبل ولادته».

126 ألف متابع وهي ببطن أمها..جنين أمل وحليم تثير الجدل عبر انستجرام

والدي “جنين” يتابعها 126 ألف شخصا عبر انستجرام

تعد والدة الجنين الذي يتابعها 126 ألف شخصا عبر «انستجرام» الإنفلونسر أمل سمير التي حصدت من قبل على جائزة «تيك توك» كأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم القصير الذي حمل عنوان «كرامتك».

ووالد الجنين اليوتيوبر حليم بركات، الذي سبق وأن شارك في عدد قليل من الأعمال السينمائية والدرامية، لعل أبرزها دوره الشهير في مسلسل الطاووس، بطولة الفنانة سهر الصايغ وجمال سليمان، حيث لاقى شهرة واسعة منذ عرض هذا المسلسل في السباق الرمضاني 2021.

وفي وقت سابق، هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حليم وأمل، بعد نشر الأخيرة فيديو تدعي فيها خيانة زوجها لها، حيث رأى مستخدمو السوشيال ميديا أن الفيديو مجرد تمثيل وغير حقيقي، متهمين الزوجين باختراع قصة كاذبة من أجل التريند.