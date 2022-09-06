بعد طلب الزواج.. إنجي خوري تثير الجدل بوشم على جسمها لـ أدهم النابلسي

نشرت الفنانة السورية ​إنجي خوري​ صورة جديدة استعرضت فيها وشمها الجديد، على إصبعها باسم الفنان المعنزل ​أدهم النابلسي​ باللغة الإنجليزية، وإستعرضت الوشم عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي مُشيرة في لحساب أدهم النابلسي الرسمي.



سجلت المطربة إنجي خوري، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، تطلب خلاله الزواج من المطرب المعتزل آدهم النابلسي قائلة « إذا آدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي واتوب، وما بدي التليفون حتى، يؤبرني ما أجمله، بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح يدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة.. آدهم تقبل تتزوجني».

من هي انجي خوري؟

ولًدت المطربة السورية نجوى خليق الله، الشهيرة بـ انجي خوري في مدينة حلب بسوريا، في 12 أكتوبر 1997م، ولقبوها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ « سما المصري اللبنانية»، لأنها اعتادت الظهور بشكل لافت في مقاطع الفيديو التي تنشرها عبر صفحاتها الخاصة بمواقع السوشيال ميديا.