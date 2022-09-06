مستقبل وطن يطلق صافرة المرحلة الأولى من دوري الحزب لكرة القدم بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وأطلق حزب مستقبل وطن، صافرة فعاليات المرحلة الأولى من دورى "مستقبل وطن لكرة القدم"، والذى أعلن عنه المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، فى نسخته الرابعة 2022، الذي ينطلق في كافة المحافظات، حيث عقدت الاجتماعات التحضيرية منذ أيام قليلة، بحضور أمناء المراكز والشباب، من أجل الإنتهاء من كل التحضيرات قبل انطلاق الدوري رسميًا أمس في 5 سبتمبر 2022، ويستمر لمدة شهرين، حتى 15 أكتوبر.

وانطلقت أمس، فعاليات دورى مستقبل وطن السنوى بنسخته الرابعة، وذلك لكرة القدم مستهدفا أكبـر عـدد مـن الشـباب من سن 18 حتى 35 في كل محافظة ومدينة ومركز وقرية وصولا لكل قري ونجوع وشياخات مصر. وتحصد المراكز الأربعة الأولى جوائز قيمة حيث يحصل المركز الأول على ميداليات ودرع و500ألف جنيه، والمركز الثانى ميداليات و250ألف جنيه، والثالث ميداليات و150 ألف جنيه، والرابع شهادات تقدير ومائة ألف جنيه.