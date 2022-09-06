عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري بمجلس التعاون والحوار الاستراتيجي لدول الخليج وآسيا الوسطى

صدى البلد

تستضيف العاصمة السعودية الرياض غداً "الأربعاء" أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى رئيس الدورة الحالية، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .
من جانبه أكد الدكتور الحجرف، أن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة 42 بالرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
من ناحية أخرى من المقرر أن يترأس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى وزير الخارجية السعودى رئيس الدورة الحالية، حيث من المقرر أن يبحث الاجتماع مجالات تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والصداقة وخدمة المصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يلبي تطلعات الجانبين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (0-0) في دوري الأبطال

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

ترشيحاتنا

انهار بـ المسؤولين.. سقوط جسر جديد أثناء قص شريط الافتتاح بالكونغو|فيديو

أحمد موسى يفتح النار على محمد ناصر: هتموت وتدفن بره.. فيديو

مبابي يتقدم لـ باريس سان جيرمان 2-0 على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تصعيد خطير للخطاب السياسي.. الأمريكيون يتهمون بايدن بـ التحريض على الصراع

خلال ساعات.. أسامة حسني يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني والصفقات

مستقبل وطن يطلق صافرة المرحلة الأولى من دوري الحزب لكرة القدم بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح تغير حال مواليد برج الحوت 180 درجة.. هيخفوا ويفرحوا

الشخير علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير.. احترس

بالأحمر الجريء.. ياسمين صبري في إطلالة أنثوية لافتة| شاهد

تاتو ومكشوف.. ياسمين الخطيب بإطلالة مثيرة للجدل|شاهد

فيديو

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ