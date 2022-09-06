الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري بمجلس التعاون والحوار الاستراتيجي لدول الخليج وآسيا الوسطى

تستضيف العاصمة السعودية الرياض غداً "الأربعاء" أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى رئيس الدورة الحالية، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .

من جانبه أكد الدكتور الحجرف، أن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة 42 بالرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

من ناحية أخرى من المقرر أن يترأس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى وزير الخارجية السعودى رئيس الدورة الحالية، حيث من المقرر أن يبحث الاجتماع مجالات تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والصداقة وخدمة المصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يلبي تطلعات الجانبين.