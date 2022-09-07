الجوانب الخدمية.. نائب محافظ بني سويف يشدد على إنجاز توصيات اجتماعات المكتب التنفيذي|صور

ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماع المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي، بتوجيهات من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعظيم دور المجتمع المدني في مجال الدفع بخطة وجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات ، لاسيما الجوانب الخدمية التي يتعامل مع المواطن بشكل يومي وأساسي.

في بداية الاجتماع أشار "حبش" إلى المتابعة المستمرة من قبل المحافظ "د. محمد هاني غنيم "للخطوات العملية التي تدعم جهود المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية، وذلك تحت مظلة الوثيقة توحيد جهود العمل الأهلى، والتي تهدف في الأساس لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي، من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفاءتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني.

كما ناقش نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة مستجدات الموقف التنفيذي لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة بشأن توحيد جهود المجتمع المدني، خاصة في أوقات الأزمات من خلال تكوين مجموعة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات التي تكون جاهزة للتدخل والمساعدة في حالات الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الموقف المتعلق بقواعد البيانات الخاصة بنشاط ومحاور عمل الجمعيات الأهلية بنظاق المحافظة والتي تتواجد بالمدن والقرى والعزب ، وحصر المجالات التنموية التي تعمل فيها وإمكانياتها وإمكانية توحيد جهودها مع الجمعيات الكبرى والمركزية ، بشكل يسهل من استدعاء إمكانياتها ومساهماتها في حالة الطوارئ والأزمات.

حيث أكد نائب محافظ بني سويف على أهمية التواصل المباشر لسرعة إنجاز المهام والتوصيات التي تخرج عن اجتماعات المكتب التنفيذي، والتي تهدف إلى تعزيز دور ومشاركة المجتمع المدني بالشكل الأمثل واستثمار كل المقومات المتاحة، وبما لا يؤثر على خطط وأهداف الجمعيات المركزية.

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