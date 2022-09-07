عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجوانب الخدمية.. نائب محافظ بني سويف يشدد على إنجاز توصيات اجتماعات المكتب التنفيذي|صور

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماع المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي، بتوجيهات من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعظيم دور المجتمع المدني في مجال الدفع بخطة وجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات ، لاسيما الجوانب الخدمية التي يتعامل مع المواطن بشكل يومي وأساسي.

في بداية الاجتماع أشار "حبش" إلى المتابعة المستمرة من قبل المحافظ "د. محمد هاني غنيم "للخطوات العملية التي تدعم جهود المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية، وذلك تحت مظلة الوثيقة توحيد جهود العمل الأهلى، والتي تهدف في الأساس لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي، من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفاءتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني. 

رئيس جامعة بني سويف: معهد أبحاث النباتات الطبية يضم خبراء أكفاء

كما ناقش نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة مستجدات الموقف التنفيذي لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة بشأن توحيد جهود المجتمع المدني، خاصة في أوقات الأزمات من خلال تكوين مجموعة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات  التي تكون جاهزة للتدخل والمساعدة في حالات الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الموقف المتعلق بقواعد البيانات الخاصة بنشاط ومحاور عمل الجمعيات الأهلية بنظاق المحافظة والتي تتواجد بالمدن والقرى والعزب ، وحصر المجالات التنموية التي تعمل فيها وإمكانياتها وإمكانية توحيد جهودها مع الجمعيات الكبرى والمركزية ، بشكل يسهل من استدعاء إمكانياتها ومساهماتها في حالة الطوارئ والأزمات.

حيث أكد نائب محافظ بني سويف على أهمية التواصل المباشر لسرعة إنجاز المهام والتوصيات التي تخرج عن اجتماعات المكتب التنفيذي، والتي تهدف إلى تعزيز دور ومشاركة المجتمع المدني بالشكل الأمثل واستثمار كل المقومات المتاحة، وبما لا يؤثر على خطط وأهداف الجمعيات المركزية.

thumbnail (2)
thumbnail (2)
thumbnail (1)
thumbnail (1)
بني سويف الأهلى نائب محافظ بني سويف حالة الطوارئ المركزى محافظ بني سويف مؤسسات المجتمع المدني المجتمع المدني الدكتور محمد هاني غنيم المكتب التنفيذى الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف: معهد أبحاث النباتات الطبية يضم خبراء أكفاء

ترشيحاتنا

السائق عالق بالكابينة.. انقلاب سيارة محملة بالوقود على الطريق الدائري|فيديو

قلة أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

بسبب فنجان قهوة.. شاب يقتل ابن عمه في عزاء والده ببورسعيد|التفاصيل الكاملة

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم يوميًا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من هنا

تصل لـ 200 ألف.. الأوفر برايس يضرب أسعار كيا سيراتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

منها فستان بدون بطانة.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لمايا دياب |شاهد

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ