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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 : تتخلص من العقبات

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

تشير توقعات برج القوس اليوم،  لا تقلق، الأمور ستتحسن قريبًا، حاول أن تعيش اللحظات كما هي.

وإليك توقعات برج القوس اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

من المرجح أن تساعدهم قدرة مواليد القوس على القيام بمهام متعددة وشغفهم على التخلص من جميع العقبات، أولئك الذين يتطلعون إلى الخروج والاستمتاع مع الأصدقاء من المرجح أن يستمتعوا بوقت لا يُنسى معًا، استفد إلى أقصى حد من هذا الوقت المناسب للاستمتاع بعلاقة قوية مع شريكك.

برج القوس وحظك اليوم على الصعيد المهني

من المحتمل أن يتحدث عملك عن نفسه وقد يتعرف عليه كبار السن، شجع موظفيك على طرح الأسئلة لأنه سيمكنهم من توضيح أي شكوك عالقة في أذهانهم.

توقعات برج الجدي صحيا

قد تساعد اللياقة البدنية الجيدة في الحفاظ على مواليد القوس في حالة ذهنية إيجابية، ضع في اعتبارك أن الكثير من القلق والتوتر لن يؤدي إلا إلى ارتفاع ضغط الدم، على الرغم من أن نظام المناعة لديك قوي جدًا ، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى العناية بصحتك لتعزيز مناعتك.

توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي

أبقِ عينيك مفتوحتين إذا كنت لا تريد أن تفوت فرصة الرومانسية.

حظك اليوم .. برج القوس وتوقعات شهر سبتمبر 2022

يجب أن يكون لديك حضور قوي للأطفال لحملهم على إصلاح طرقهم، بينما سيتعين على القوس الآخرين تحقيق توازن بين الأنشطة الخارجية والرياضة لإنقاذ أنفسهم من غضب الوالدين. 

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