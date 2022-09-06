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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأطفال يموتون جوعا.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في الصومال

الصومال
الصومال

دعا رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تقديم الأموال لمساعدة الصومال قائلا حيث أكثر من 200 ألف شخص على شفا مجاعة بسبب جفاف تاريخي.

وناشد جريفيث، المجتمع الدولي، قائلاً: "من فضلكم لا تنسوا الصومال".

ووصف الوضع المأسوي للبلاد من خلال قصة فتاة تبلغ من العمر عامين ونصف التقاها في المستشفى الأحد.

وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي بدا متأثراً "هي صورة لا يتم عرضها على التلفزيون. نحافة شديدة وعدم القدرة على التواصل بسبب وضعها اليائس". 

وأضاف: "توفيت اليوم".

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الأمم المتحدة تحذر: الصومال على حافة المجاعة

وتابع  قائلا: “بعد رؤية ما لم نرغب في رؤيته في هذا المستشفى الأمر المقلق هو أن الوضع ربما يكون أسوأ في المناطق التي يأتون منها”.

وشدد على ضرورة التمكن من مساعدة ضحايا الجفاف مباشرة قبل ان يبدأوا بالنزوح.

وبالأمس، حذر جريفيث، من أن الصومال على شفير المجاعة موجها "تحذيرًا أخيرًا".

وحث الدول المانحة التي تراجعت مساعداتها بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا بالقول "لذا أرجوكم لا تنسوا الصومال".

وقال إنه أمر “غير مسبوق ولهذا السبب ندق ناقوس الخطر ونحاول لفت انتباه المجتمع الدولي إلى فظاعة مجاعة قادمة الى القرن الإفريقي أولا في الصومال، على أن يأتي دور إثيوبيا وكينيا على الأرجح".

الأمم المتحدة الصومال المجتمع الدولي مارتن جريفيث جفاف تاريخي مجاعة

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