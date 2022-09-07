صور عارية ومثلية جنسية .. أزمات واجهت التونسية فاطمة بن سعيدان

فاطمة بن سعيدان.. حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الممثلة التونسية الكبيرة التي تصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، خلال اليومين الماضيين بسبب تسريب صورة عارية لها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها حالة جدل حول فاطمة بن سعيدان، فقبل نحو 4 سنوات، ظهرت الممثلة التونسية تغطي جسدها بعلم المثلية الجنسية «رينبو»، وعلم بلادها تونس، ما أثار جدلا كبيرا حولها آنذاك.



بلاغ



قررت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان تقديم بلاغ ، بسبب استخدام صورتها التي كانت بحثًا لإحدى المسرحيات ولم يكن يحق تداولها على الملأ



وكتبت فاطمة بن سعيدان :" امبارح صديق بعثلي تصويرة خاصة موجودة فيها أنا تدورعلى الفايس بوك من غير علمي ولا موافقتي، التصويرة هاذي استخدمت في اطار بحث مع مسرحية وللأسف استعملت وهبطت في وسائل التواصل الاجتماعي للعموم بدون موافقتي".

تابعت :" المصور الي صور التصويرة والسبب في المشكلة هاذي خان الثقة الي بيناتنا وخرق القانون بالتعدي على حقي في الصورة بما أنو هبطها وردها تصويرة عامة وهي من المفروض تكون خاصة للبحث فقط.

اختتمت :" وكلت المحامي متاعي بش نتبع عدليا وقضائيا المصور وكل شخص أو اعلام أو جهة أخرى تهبط التصويرة والا تستعملها بدون موافقتي".

من هي فاطمة بن سعيدان

_تحدثت فاطمة بن سعيدان عن بدايتها الفنية وقالت إنها شاركت في ورش للتمثيل ثم بدأت عملها الفني من خلال المسرح الذي قدمت عليه أعمالا كثيرة وشاركت في مسرح الطفل ومسرح الرواية، وانتقلت بعدها لمرحلة الاحتراف بالمسرح، ومن ثم الانتقال بعدها إلى السينما التي قدمت فيها 9 أفلام مع عدد من المخرجين الكبار.

_تحدثت فاطمة بن سعيدان للحديث عن المرأة التونسية وقالت إن البعض يقول إن المرأة التونسية نالت الحرية على طبق من ذهب، ولكن في الحقيقة إن المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها وشاركت في الحياة السياسية منذ عام 1956، وأن الرئيس بورقيبة كان له قرار حاسم بإعطاء المرأة حريتها بعد تغيير قانون الأحوال الشخصية التونسي.

وقالت: إن حقوق المرأة لابد أن يفهمها الرجل مثلما يدرك حقوقه ويطالب بها، لأن الحرية ليست كلمة على الورق فقط، مؤكدة أن المرأة مستمرة في نضالها في تونس من أجل المساواة في الميراث، موضحة أنها ليست ضد الدين ولكنها تود أن تحصل المرأة على حقوقها لأن المرأة لها دور فعال في المجتمع، ضاربة المثل بابنتها قائلة: لقد قمت بتعليم ابنتي وأعطيتها حقوقها بالكامل، فلماذا أحرمها من حقها المادي في الميراث بحجة الدين والدين ينصف أساساً المرأة.

وتابعت فاطمة بن سعيدان أن الفيلم القصير مهم جداً في الصناعة لأنه بمثابة جرعة مكثفة تركز على الفكرة وتقدمها بشكل أدق، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في الأفلام القصيرة ولا ترفض المشاركة في أي عمل قصير مع مخرجين جدد، كما أوضحت أنها ليس لديها مشكلة في مساحة الدور ولكن ما يهمها في أي عمل تقدمه هو الدور نفسه، وتعمل على كل شخصية بشكل احترافي، حيث رفضت عددا من الأدوار التي لم تشعر بأهميتها.

وقالت فاطمة بن سعيدان إنها لم تشارك في أي عمل تليفزيوني طوال مشوارها الفني سوى العام الماضي فقط، لأنها لم تجد الشخصية التي ترضى طموحتها من قبل لتقديمها للجمهور، مؤكدة أنها تتعايش مع الشخصية وتنغمس فيها وتركز على التفاصيل لتخرج الشخصية على أكمل وجه.