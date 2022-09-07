الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى سلامة وأمن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في إحاطة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء، مرة أخرى على الحاجة إلى تهدئة الموقف حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن أكبر محطة نووية في أوروبا تعرضت لقصف متكرر خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية محتملة.

وسلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على مخاوفه الشديدة المستمرة بشأن الوضع، وحذر مرة أخرى من أن أي ضرر يلحق بزابوريجيا، أو أي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا، يمكن أن يؤدي إلى كارثة واسعة النطاق.

وأضاف "يجب اتخاذ جميع الخطوات لتجنب حدوث مثل هذا السيناريو. يجب أن تعمل الفطرة السليمة والتعاون على توجيه الطريق إلى الأمام. وقال "إن أي عمل من شأنه أن يعرض السلامة البنائية أو السلامة أو الأمن للمحطة النووية للخطر غير مقبول".

وشدد الأمين العام على أن الجهود المبذولة لإعادة إنشاء المحطة كبنية تحتية مدنية بحتة أمر حيوي.

ودعا الأمين العام إلى الالتزام بدعم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزين في المحطة.