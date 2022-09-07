بوسي شلبي تعليقا على فيديو كندة علوش وعمرو يوسف: الحب يصنع المعجزات

علقت الإعلامية بوسي شلبي على فيديو الفنانة كندة علوش بصحبة زوجها الفنان عمرو يوسف، من على السجادة الحمراء في فينيسيا.

ونشرت بوسي شلبي صورة لـ كندة علوش بصحبة زوجها عمرو يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت بوسي شلبي على الصورة كاتبة: “اتجوزي رجل بتحبيه الحب يصنع المعجزات ويجعل الزوجة تفعل كل شئ من اجل زوجها وابعدي عن افكار تخرب البيوت من نساء لا تعرف الحب ربنا يسعدك يا كندا انت وعمرو ويبعد عنكم العين”.

فيديو كندة علوش وعمرو يوسف تصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي، ونال حب وإعجاب المتابعين بعلاقة الثنائي المميزة خاصة وأنه الظهور الأول لكندة علوش بعد ولادتها طفلها كريم عمرو يوسف.

وأصرت الفنانة كندة علوش، على حضور العرض الأول لفيلمها «نزوح» ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى فى دورته الـ79، رغم ولادتهما طفلها الثانى كريم منذ وقت قصير، لكن يبدو أنها فضلت التواجد والاحتفال مع فريق عمل الفيلم وحرص عمرو يوسف على مشاركة زوجته تلك اللحظة.

وتعليقاً على فيديو كندة علوش وعمرو يوسف ، فتحت النجمة قلبها ومدحت زوجها وأثنت على ما فعله معها خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، وقالت كندة علوش عن عمرو يوسف: "عمرو نسي إنه نجم كبير، وكان بيصورني ويهتم بأموري، وعادة أنا للي بعمل الدور ده، ومش بحب أشيله هم".

وبحسب تصريحات الفنانة لمجلة سيدتي، قالت كندة علوش عن زوجها: "وجوده معايا فرق من الأرض للسما ودعمه ليا ووقفته جنبي، كان عنده تصوير وأجله يومين للحضور معي للمهرجان، ودي مش حاجة سهلة، ووجوده وفرحته بالفيلم قواني جدا" .