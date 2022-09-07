عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي شلبي تعليقا على فيديو كندة علوش وعمرو يوسف: الحب يصنع المعجزات

كندة علوش بصحبه عمرو
كندة علوش بصحبه عمرو يوسف

علقت الإعلامية بوسي شلبي على فيديو الفنانة كندة علوش بصحبة زوجها الفنان عمرو يوسف، من على السجادة الحمراء في فينيسيا.

ونشرت بوسي شلبي صورة لـ كندة علوش بصحبة زوجها عمرو يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت بوسي شلبي على الصورة كاتبة: “اتجوزي رجل بتحبيه الحب يصنع المعجزات ويجعل الزوجة تفعل كل شئ من اجل زوجها وابعدي عن افكار تخرب البيوت من نساء لا تعرف الحب ربنا يسعدك يا كندا انت وعمرو ويبعد عنكم العين”.

استقبال الجمهور..سر بكاء كندة علوش في الفيديو المتداول على السوشيال ميديا.. فيديو

أول تعليق من كندة علوش علي مقطع الفيديو المنتشر لها | شاهد

فيديو كندة علوش وعمرو يوسف تصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي، ونال حب وإعجاب المتابعين بعلاقة الثنائي المميزة خاصة وأنه الظهور الأول لكندة علوش بعد ولادتها طفلها كريم عمرو يوسف. 

وأصرت الفنانة كندة علوش، على حضور العرض الأول لفيلمها «نزوح» ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى فى دورته الـ79، رغم ولادتهما طفلها الثانى كريم منذ وقت قصير، لكن يبدو أنها فضلت التواجد والاحتفال مع فريق عمل الفيلم وحرص عمرو يوسف على مشاركة زوجته تلك اللحظة. 

وتعليقاً على فيديو كندة علوش وعمرو يوسف ، فتحت النجمة قلبها ومدحت زوجها وأثنت على ما فعله معها خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، وقالت كندة علوش عن عمرو يوسف: "عمرو نسي إنه نجم كبير، وكان بيصورني ويهتم بأموري، وعادة أنا للي بعمل الدور ده، ومش بحب أشيله هم". 

وبحسب تصريحات الفنانة لمجلة سيدتي، قالت كندة علوش عن زوجها: "وجوده معايا فرق من الأرض للسما ودعمه ليا ووقفته جنبي، كان عنده تصوير وأجله يومين للحضور معي للمهرجان، ودي مش حاجة سهلة، ووجوده وفرحته بالفيلم قواني جدا" . 

الاعلامية بوسي شلبي بوسي شلبي كندة علوش فيديو الفنانة كندة علوش عمرو يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

لو الوقت فلوس هتهدره كده؟.. تامر حسني يوجه رسالة إلى الشباب.. فيديو

بالأبيض والأسود.. مي سليم تخطف الأنظار في صورة سيلفي جديدة

حبيبتي وعشرة عمري.. إسعاد يونس تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي

سيلفي السيارة.. كارمن سليمان تبهر المتابعين بإطلالة بدون مكياج عبر إنستجرام|شاهد

بـ الأزرق الأنيق.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. فيديو

من داخل الطائرة.. هنا الزاهد بصحبة أحمد سعد في أحدث ظهور لهما

ترشيحاتنا

سقوط أمطار على الإسكندرية.. حالة الطقس بمحافظات مصر الأربعاء 7 سبتمبر 2022

مفيش خطر.. طه إسماعيل يضع روشتة إنقاذ الأهلي

بعد شائعات تدهور صحته.. بوتين يعرج خلال حضوره مناورات عسكرية ضخمة |شاهد

سقطوا من فوق الدائري.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع

قبلة لفتاتين شواذ.. السعودية تحذر «نتفلكس» بسبب محتوى الأطفال

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

منها فستان بدون بطانة.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لمايا دياب |شاهد

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ