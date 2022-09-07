استقبال الجمهور..سر بكاء كندة علوش في الفيديو المتداول على السوشيال ميديا.. فيديو

كشفت الفنانة كندة علوش سبب بكائها في مهرجان فينيسيا السينمائي هو استقبال الجمهور لها في المهرجان والتصفيق الذي استمر لمدة تزيد عن 10 دقائق، قائلة" مقدرتش أمسك نفسي من كتر الفرحة وقعدت أعيط".

وبينت “علوش” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة ” المذاع علي قناة “أون اي ” الفضائيه، أن أهم ما جذبها في فيلم نزوح هي طبيعة كتابة الفيلم وإخراجه، قائلة : "في الطبيعي لما بتتعمل أفلام من هذا النوع بتاخد طابع تراجيدي شوية ولكن المخرجة عملته بشكل مختلف كان خفيف وجميل وقريب من القلب وبه لحظات خفة دم ومكنش تقيل ولا مقبض وهي قصة لأسرة بسيطة مافيهوش كلكعة وبالتالي الفيلم ناعم ولطيف ومش كئيب".

شهد مهرجان فينيسيا السينمائي الظهور الأول لكندة علوش بعد إنجابها، وتواجد أيضا بطل الفيلم سامر المصري، ومخرجته. وفيلم "نزوح" من تأليف وإخراج سؤدد كنعان، بطولة النجم سامر المصري، كندة علوش، هالة زين، نزار العاني، دارينا الجندي، فيما قامت بتولي تصوير الفيلم مديرة التصوير هيلين لوفار.