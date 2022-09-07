يشبه محمد صلاح.. فرج عامر: الأهلي يفاضل بين جناح برازيلي وأصل عربي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن اختيار النادي الأهلي لجناح الفريق بين برازيلي وأصل عربي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “الأهلي يفاضل بين جناح برازيلي من أصل كاميروني وجناح من أصل عربي محترف في أوروبا يشبه محمد صلاح في طريقة لعبة مع الفارق في السرعة والدقة لصالح محمد صلاح طبعا”.

يذكر أنه أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن المدير الفني للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "أخيرًا مارسيل كولر السويسري الجنسية هو مدرب الأهلي القادم".

مدرب الأهلي الجديد

وكانت قد أثارت شركة “fair play agency”، الجدل حول اسم المدرب الجديد لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقامت الشركة المسئولة عن تسويق المدرب السويسري مارسيل كولر، بمتابعتها للحساب الرسمي للقلعة الحمراء، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ويطلق على مارسيل كولر لقب “صانع نهضة النمسا”، حيث تولى قيادة المنتخب النمساوي في الفترة من 2011 حتى 2017، ونجح في قيادته للتأهل إلى يورو 2016 للمرة في تاريخه، بعد كانت مشاركته الوحيدة في تاريخه عام 2008 كمستضيف للبطولة الأوروبية.