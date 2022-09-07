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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق ندوات «صحة الفم والأسنان» بالمراكز الحضرية بشمال سيناء

انطلاق ندوات «صحة
انطلاق ندوات «صحة الفم والأسنان» بالمراكز الحضرية بسيناء

انطلقت أمس ندوات "صحة الفم والأسنان" بالمراكز الحضرية على مستوى محافظة شمال سيناء تحت عنوان : "تسوس الأسنان لدى الأطفال"، و"التعليم من أجل تعلم أفضل"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بشمال سيناء.
وأكد الدكتور سيف سعيد بدوي مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة في أولى الندوات أمس الثلاثاء أن تسوس الأسنان يعتبر من أكثر الأمراض انتشاراَ في العالم، ويزداد بزيادة الحضارة .. فهو ينتج من الإفراط في تناول السكريات مثل المشروبات الغازية والحلويات.. وتم في مركز طب الأسرة ببئر العبد التعريف بكيفية الوقاية من "تسوس الأسنان لدى الأطفال" وتأكيد ضرورة زيارة طبيب الأسنان بصفة دورية.
من جانبه، أشار الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة إلى أن البرامج التوعوية لصحة الفم والأسنان تعاون مشترك بين كل من إدارة طب الأسنان وإدارة الطب الوقائي، والتى تهدف للوقاية والمعرفة الصحية بأهمية الاعتناء بصحة الفم وخصوصا لدى الأطفال من خلال الإقلال من عدد مرات تناول السكريات والإكثار من الخضروات والفاكهة وتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل أكلة وزيارة الطبيب كل ستة أشهر على الأكثر.

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