"الاتحاد" الإماراتية: أبوظبي تحرص على حشد الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن أبوظبي تحرص على حشد الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب وأعمال العنف التي تطارد الأبرياء، ولا تدخر جهداً في التنديد بتلك الممارسات الإجرامية؛ لأنها تتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتنشر الفوضى والفزع والخوف والدمار، كما تستنزف الطاقات والموارد.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "كل الإرهاب مدان" - أن تصاعد وتيرة الإرهاب، يؤكد أنه على المجتمع الدولي بذل جهدٍ أكبر للقضاء على هذه الآفة، لوقف نزف الدماء وتهيئة الظروف للمجتمعات من أجل التركيز على خطط التنمية، ومنح الأجيال المقبلة الأمل في مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والرخاء.

وأشارت إلى أنه في مواجهة الهجمات المروعة التي نفذها مؤخراً إرهابيون في مختلف قارات العالم، من اليمن إلى كندا مروراً بأفغانستان والصومال، أدانت الإمارات بشدة، في كل مرة، تلك الجرائم ضد الإنسانية، في إطار رفضها واستنكارها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، أياً كان مرتكبوها.