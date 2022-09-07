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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يستقبل العاملين الحاصلين على برنامج مكافحة الفساد بالرقابة الإدارية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، 10 من العاملين بالجامعة والحاصلين على البرنامج التدريبي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والذي عقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية في الفترة من 4 - 6 سبتمبر الجاري.

وأشار الدكتور منصور حسن، أن البرنامج يشمل التدريب على كافة الموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتأثيرها على الدولة وانعكاسها على المواطنين والحوكمة والتنمية البشرية، بالإضافة إلى التعرف على دور هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها والإطار التشريعي والمؤسسي بمصر، واستعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية وأثر مكافحة الفساد على الأمن القومي.

 

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ووجه رئيس الجامعة رسالته إلى الحاصلين على تلك الدورة بضرورة نشر التوعية بين زملائهم من خلال المعلومات التي حصلوا عليها أثناء فترة التدريب نظراً لما تمثله من أهمية لمكافحة كافة صور الفساد ونشر قيم النزاهة.

وأثنى رئيس الجامعة على دور الرقابة الإدارية في عقد تلك الدورات لكافة العاملين بمختلف مؤسسات الدولة نظراً لما تحمله من ترسيخ ووضع معايير ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتحديد الواجبات وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

 

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