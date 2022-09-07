نادي اتحاد جدة يعلن تعليق عقوبة عبد الرزاق حمد الله

أعلن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، تعليق عقوبة المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب الفريق، ليحق له بذلك المشاركة مع الفريق بدءًا من المباراة المقبلة.

وقال النادي السعودي في بيان رسمي: “تلقى النادي اليوم خطابا رسميا من مركز التحكيم الرياضي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة عن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبد الرزاق حمد الله، وبذلك يحق له المشاركة مع الفريق بدءًا من المباراة القادمة".

وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر وفرض غرامة 300 ألف ريال، بجانب حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، على خلفية واقعة قضية "التسجيلات" مع النصر.

وانتظم حمد الله، مهاجم فريق اتحاد جدة، في التدريبات الجماعية لفريقه، منذ أسبوع للمرة الأولى بعد انتهاء معسكر فريقه في النمسا في 12 أغسطس الجاري.

وتعادل فريق اتحاد جدة مع فريق الاتفاق بدون أهداف في ختام مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لكرة القدم يوم السبت الماضي.