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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تستقبل الطلاب القدامى لاجراء الكشف الطبي للتسكين بالمدن الجامعية

نائب رئيس جامعة طنطا
نائب رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا حول خدمات الإدارة الطبية

استعرض الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب تقريراً حول الخدمات  التي تقدمها الإدارة الطبية بمجمع سبرباى لطلاب الجامعة وذلك في إطار حرص جامعة طنطا على تطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية المقدمة لطلابها، وتزويد الإدارة الطبية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة وبفريق طبي على أعلى درجة من الكفاءة، لتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية للطلاب الجامعة  وتحويل الحالات التي تستدعى تحاليل طبية أو فحوصات إلى المستشفيات الجامعية بطنطا.

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تضمن التقرير عرضا تفصيليا عن أعداد الطلاب المترددين على الإدارة الطبية خلال الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، حيث استقبلت العيادات عدد 17118 طالباً في 2021 مقابل 11115 طالبا فى 2020، كما تم صرف عدد 10034  روشتة دواء مقابل 7254 فى 2020، كما تم اجراء عدد 152 عملية مقابل 72، واجراء 30363 كشفاً طبياً للطلاب الجدد بالجامعة وطلاب المدن الجامعية وطلاب كلية التربية الرياضية، مقابل 26625 كشفاً طبيًا في 2020.

 كما أشار التقرير إلى زيادة  إجمالي مصروفات الخدمات الطبية المقدمة للطلاب خلال عام 2021 لتصبح 17532461.5 مقارنة ب 9406363.2 في عام 2020 م.

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وناقش د. محمد حسين خطة عمل الإدارة الطبية بطنطا للعام الحالي التي عرضها الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، حيث تستقبل حاليا الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة والقدامى لاجراء الكشف الطبي للتسكين بالمدن الجامعية، مؤكداً على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء إجراء الكشف الطبي، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

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