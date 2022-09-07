عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علمني درس عمري.. وليد يوسف: الله يرحمك يا مصطفى رزق الله

مصطفى رزق الله
مصطفى رزق الله

نشر الكاتب وليد يوسف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يتحدث فيه عن الفنان الراحل مصطفى رزق الله وكيفية اختياره فى أعماله الفنية وأى فنان اخر. 

وقال وليد يوسف : “كان ليا صديق وأخ كوميديان، اسمه مصطفى رزق، الله يرحمه، وفي مرة كنت باخد رأيه في ترشيح ممثلين لعمل داخله، لقيته قال لي الله يرضى عنك اعفيني من الموضوع ده وخضِّته وهو بيرد خلتني أسأله ليه الأوفر ده وأنا بضحك، لكن هو رد بجد، وقال لي ربنا يكون في عونك أنت والمنتج والمخرج، لكن أنا أقولك هات فلان وبلاش فلان، عايزني أمنع شغل ورزق عن زميل بكلمة مني؟”.

واوضح وليد يوسف : "أشيل ذنبه ليوم الدين، لا يا عم دا اختبار صعب قوي، اتعلمت من يومها أقول أنا شايف فلان أو فلانة في الدور ده وخلاص، لكن هما يقولوا فلان أو فلانة وأقول لا بلاش، عمري ما عملتها حتى مع الناس اللي بيني وبينهم خلافات شخصية ودول مايجوش اتنين تلاتة، فكرة أنك تمنع الرزق عن حد صعبة أوي، ملحوظة، أنا ومصطفى رزق قعدنا أصحاب وإخوات فوق 17 سنة، وعمرنا ما اشتغلنا سوا ولا قال لي رشحني، كان حب في الله، الله يرحمك يا مصطفى».

وانهى وليد يوسف حديثه : “علمتني درس عمري، إوعى تقف قدام رزق حد علشان خلاف شخصي، حبك وكرهك له حاجة، لكن الرزق مش رايح له لوحده، أهل بيته كمان داخلين في الحسبة، أو حتى ممكن يكون بيساعد ناس تانية في السر من الرزق اللي بيجيله، وأنت منعته عنهم لما وقفت وقلت لا بلاش فلان أو فلانة، الله يرحمك يا مصطفى يا جميل”.

وليد يوسف الكاتب وليد يوسف مصطفى رزق الله الفنان مصطفى رزق الله Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

أندية صغيرة وبطولات ضعيفة.. هل يكرر الأهلي خطأ سواريش بالتعاقد مع مساعد مدرب الزمالك الأسبق ؟

الغندور يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدرب الجديد

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

قفزة في سعر الدولار بمصر.. الورقة الخضراء تصعد أمام الجنيه بتعاملات اليوم

موضوعات متعلقة

صورها بطرقة الفيديو كليب.. محمد رمضان ينتظر طرح أغنية دوشة

الفلوس مش كل حاجة.. بهاء الدين محمد يحتفى بحصول ابنته على الدكتوراه

بكتب مسلسل يسرا.. نادر صلاح الدين يكشف سبب عدم تقديمه أعمالا تلفزيونية

غادة آدم ورحاب عمر في حفل كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية

ونيسي هو الله ورضوى الشربيني لا أحب كلامها.. آخر تصريحات عفاف شعيب

إيرادات الأفلام.. كيرة والجن يحقق 112 مليون جنيه ومازنجر يحصد المليون الأول

في ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. قصة حبه لشويكار ورحلته مع السينما والمسرح

كوميدي رومانسي في 10 حلقات.. تفاصيل مسلسل علي ربيع الجديد "نصي الثاني"

ترشيحاتنا

المشاط: إطلاق مسابقة دولية تستهدف الشركات العاملة في تكنولوجيا المناخ

أجنبي تحت السن.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة

دعاء يشبه السحر في الاستجابة.. يقضي حاجتك بسرعة البرق

انتحل صفة طبيب أسنان.. متهم يواجه عقوبة الحبس سنة وغرامة 200 جنيه

مايا مرسي: المرأة عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتحدي التغير المناخي

شاهد .. منتخب مصر الأوليمبي يحتفل بعيد ميلاد محمد بركات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وتوب.. شاهد| إطلالة صيفية ل فيفي عبده من الساحل الشمالي

بعد أشهر من وفاتها.. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة أشرف

قبل عرضه الخميس في فينيسيا.. تفاصيل فيلم مارلين مونرو Blonde المثير للجدل

رقم صادم.. درة بحقيبة ثمنها خيالي| اعرف السعر

فيديو

صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف عروسين بجوار بناتهما يثير ضجة "فيديوجراف"

بعد أشهر من وفاتها.. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة أشرف

هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

رئيس فرقة مزاهر: كثير من الفنانين حرصوا على حضور عرض الزار منهم نجم عالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

اﻟﻤﺰﻳﺪ