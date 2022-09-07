علمني درس عمري.. وليد يوسف: الله يرحمك يا مصطفى رزق الله

نشر الكاتب وليد يوسف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يتحدث فيه عن الفنان الراحل مصطفى رزق الله وكيفية اختياره فى أعماله الفنية وأى فنان اخر.

وقال وليد يوسف : “كان ليا صديق وأخ كوميديان، اسمه مصطفى رزق، الله يرحمه، وفي مرة كنت باخد رأيه في ترشيح ممثلين لعمل داخله، لقيته قال لي الله يرضى عنك اعفيني من الموضوع ده وخضِّته وهو بيرد خلتني أسأله ليه الأوفر ده وأنا بضحك، لكن هو رد بجد، وقال لي ربنا يكون في عونك أنت والمنتج والمخرج، لكن أنا أقولك هات فلان وبلاش فلان، عايزني أمنع شغل ورزق عن زميل بكلمة مني؟”.

واوضح وليد يوسف : "أشيل ذنبه ليوم الدين، لا يا عم دا اختبار صعب قوي، اتعلمت من يومها أقول أنا شايف فلان أو فلانة في الدور ده وخلاص، لكن هما يقولوا فلان أو فلانة وأقول لا بلاش، عمري ما عملتها حتى مع الناس اللي بيني وبينهم خلافات شخصية ودول مايجوش اتنين تلاتة، فكرة أنك تمنع الرزق عن حد صعبة أوي، ملحوظة، أنا ومصطفى رزق قعدنا أصحاب وإخوات فوق 17 سنة، وعمرنا ما اشتغلنا سوا ولا قال لي رشحني، كان حب في الله، الله يرحمك يا مصطفى».

وانهى وليد يوسف حديثه : “علمتني درس عمري، إوعى تقف قدام رزق حد علشان خلاف شخصي، حبك وكرهك له حاجة، لكن الرزق مش رايح له لوحده، أهل بيته كمان داخلين في الحسبة، أو حتى ممكن يكون بيساعد ناس تانية في السر من الرزق اللي بيجيله، وأنت منعته عنهم لما وقفت وقلت لا بلاش فلان أو فلانة، الله يرحمك يا مصطفى يا جميل”.