رفع 1000 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز في البحيرة

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة عن رفع ١٠٠٠ حالة إشغال طريق مخالف.

وتنوعت الحالات مابين ثابت ومتحركـ وهي عبارة عن ٥٤٣ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور، و٢٧٠ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة إيتاي البارود، و١٢٠ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات، و٤٣ حالة إشغال طريق مخالف بالمحمودية و٢٤ حالة اشغال برشيد.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع جميع الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.