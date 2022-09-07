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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تحذيرات الصين.. وفد من الكونجرس الأمريكي يزور تايوان

الصين وتايوان
الصين وتايوان

قال المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعمل كسفارة أمريكية في الجزيرة، اليوم الأربعاء، إن وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي سيزور تايوان في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر.

وجاء في بيان عبر الموقع الرسمي للمعهد الأمريكي، أن “أعضاء مجلس النواب الأمريكي ستيفاني ميرفي وسكوت فرانكلين وكاي كاهيل وجو ويلسون وآندي بار وداريل عيسى وكلوديا تيني وكات كاماك سيزورون تايوان في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر في إطار زيارتهم للمحيطين الهندي والهادئ".

يشار إلى أن الوفد سيلتقي مع كبار المسؤولين التايوانيين لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، والأمن الإقليمي، والتجارة والاستثمار،  وسلاسل التوريد العالمية، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

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وتصاعد الموقف حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس. 

وأدانت الصين ، التي تعتبر تايوان إحدى مقاطعاتها، الزيارة، واعتبرت الخطوة بمثابة دعم أمريكي للانفصالية التايوانية، وأجرت تدريبات عسكرية واسعة النطاق.

وكانت بيلوسي هي أكبر سياسية أمريكية تزور تايوان منذ 25 عاما، تبعتها عدة وفود أمريكية منفصلة في أغسطس.

وبينما عارضت إدارة جو بايدن زيارة بيلوسي، تحافظ أمريكا على فصل السلطات بين فرعيها التنفيذي والتشريعي وقالت مرارا وتكرارا علنا إن لها الحق في السفر.

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