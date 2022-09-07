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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الزيارة الأولى من نوعها .. وفد من المشرعين الفرنسيين يصل تايوان

وفد من المشرعين الفرنسيين
وفد من المشرعين الفرنسيين يصل تايوان

وصلت مجموعة من المشرعين الفرنسيين إلى تايبيه اليوم الأربعاء، في زيارة هي الأولى لوفد أوروبي رفيع المستوى لتايوان منذ أن أجرت الصين مناورات حربية ضخمة احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة .
وقالت وزارة الخارجية التايوانية - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن وفدا من خمسة نواب فرنسيين يرأسه السناتور سيريل بيلافات قد وصل إلى الجزيرة، مضيفة أن هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها سياسيون فرنسيون خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وقد أرسلت الصين الشهر الماضي سفنا حربية وصواريخ وطائرات مقاتلة في المياه والأجواء حول تايوان احتجاجا على وجود بيلوسي، وهو أكبر تدريباتها وأكثرها عدوانية منذ منتصف التسعينيات.
وكانت بيلوسي هي أكبر سياسية أمريكية تزور تايوان منذ 25 عاما .. تبعتها عدة وفود أمريكية منفصلة في أغسطس.
وبينما عارضت إدارة جو بايدن زيارة بيلوسي، تحافظ الولايات المتحدة على فصل السلطات بين فرعيها التنفيذي والتشريعي وقالت مرارا وتكرارا علنا إن لها الحق في السفر.

مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة طائرات مقاتلة زيارة بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب

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