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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يكشف حجم إصابة بنزيما ومدة غيابه

كريم بنزيما
كريم بنزيما

تأكد غياب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن الملاعب حتى نهاية الشهر، بحسب ما أكد ناديه.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا كريم بنزيما من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد ، تم تشخيص إصابته بإصابة في العضلة نصف الوترية وحمل زائد في عضلات الفخذ ، وكلاهما في الفخذ الأيمن. تطور الحالة مُعلق."

ماركا تكشف تشخيص إصابة كريم بنزيما

إصابة بنزيما في مباراة ريال مدريد وسيلتيك

وكان بنزيما قد أُصيب في مباراة فريقه أمام سيلتيك الاسكتلندي، أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ليغادر الملعب في منتصف الشوط الأول.

 مدة غياب بنزيما 

وسيغيب بنزيما عن مباراة ريال مدريد أمام لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، وديربي العاصمة أمام أتلتيكو في الليجا.

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