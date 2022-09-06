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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة بنزيما في مباراة ريال مدريد وسيلتيك

بنزيما
بنزيما

تعرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، للإصابة في المباراة التي جمعت فريقه بسيلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

واستبدل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بنزيما بزميله البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة 30، حيث اشتكى المهاجم الفرنسي من الإصابة في الركبة.

وبحسب الصحفي بجريدة ماركا، خوسيه فيليكس دياز، فإن الفحوصات الأولية أظهرت عدم وجود خطورة في إصابة كريم بنزيما.

واستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا بالانتصار على مضيفه سيلتيك الاسكتلندي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة 56 بعد كرة عرضية رائعة من فالفيردي من الطرف الأيمن لصالح ريال مدريد قابلها فينسيوس جونيور الذي سدد الكرة في الشباك.

وضاعف ريال مدريد النتيجة فى الدقيقة 60 بعد تمريرة من هازارد إلى لوكا مودريتش الذي راوغ المدافع لكنها قطعت منه لتصل إليه مرة أخرى ويسدد كرة بوجه القدم الخارجي داخل الشباك.

ونجح ريال مدريد فى إحراز الهداف الثالث فى الدقيقة 77 بعد كرة قطرية رائعة من توني كروس إلى دانييل كارباخال يمين منطقة الجزاء ليمرر الكرة من لمسة واحدة إلى هازارد الذي سدد الكرة داخل الشباك

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