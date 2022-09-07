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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومية للفيروسات الكبدية: مصر ستكون أول ددلة بالعالم خالية من فيروس سي..فيديو

حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة

أكد دكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية، لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة من احل القضاء على فيروس سي، مشيرا إلى أنه تم عمل مسحات لـ 65 لميون مواطن، ضمن حملة 100 مليون صحة.

القومية للفيروسات الكبدية: حملة 100 مليون صحة أكبر مسحة في تاريخ البشرية

وقال وحيد دوس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر قامت باكبر عملية مسح لمرض فيروس سي حول العالم، مؤكدا أن الفضل لذلك يعود للقيادة السياسية المصرية.

 

وتابع  رئيس اللجنة القومية، لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه خلال الشهور القادم، ستعلن مصرعن انها خالية من فيروس سي، وهو إنجاز كبير على مستوى العالم.

 

 شجعنا الإنتاج المحلي

وأشار وحيد دوس إلى أنه شجعنا الإنتاج المحلي للعلاج، وأصبح هناك 20 شركة مصرية تنتج السوفالدي"، موضحا أنه تم علاج 2.5 مليون مواطن، من 2014 إلى 2018

 

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