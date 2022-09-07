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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصاص: حملة 100 مليون صحة هي الأكبر بالعالم.. وحازت على إشادات دولية.. فيديو

حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة

أكد دكتور محمد القصاص، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة والكبد بكلية الطب جاعة حلوان، أن حملة 100 مليون صحة هي الحملة الأكبر في العالم لإكتشاف مرض معين، مشيرا إلى أنه من خلال الحملة  تم التكشف على ما يزيد من 60 مليون مواطن.

القومية للفيروسات الكبدية: حملة 100 مليون صحة أكبر مسحة في تاريخ البشرية

وقال محمد القصاص، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تضم مراكز لعلاج الفيروسات الكبدية، مؤكدا أنه تم العمل على تقديم الخدمات من العلاج والكشف الطبي  على المواطنين.

 

وتابع أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة والكبد بكلية الطب، أن مصر ستعمل على انتاج الأدوية المحلية لعلاج فيروس سي، مؤكدا انه بفضل تلك الأدوية، مصر قاربت أن تكون خالية من فيروس سي.

 

لعلاج فيروس سي

وأشار محمد القصاص إلى أن التجربة المصرية معروفة في العالم كله، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالتجربة المصرية لعلاج فيروس سي.

القصاص حملة 100 مليون صحة منظمة الصحة العالمية المحلية مصر

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