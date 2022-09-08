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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد موستنج هايبرد لن يتم إنتاجها ونظام الدفع الكلي غير محتمل ..تفاصيل

فورد موستنج هايبرد
فورد موستنج هايبرد

تعتزم شركة  فورد موستنج أن تكشف بعد أسبوع من الأن عن الجيل الجديد والسابع من سيارات فورد.


فورد موستنج هايبرد

كما أن النسخة الهجينة التي كان من المقرر إطلاقها في 2015 تم إلغاؤها الآن وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، وتشير المصادر أيضا إلى أن الجيل الجديد سينطلق بنظام دفع كلي فقط بعد أن انتشرت شائعات حول نسخة دفع كلي لمنافسة دودج تشالنجر GT.


فورد موستنج هايبرد

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وقامت شركة فورد ببناء الجيل الجديد والسابع من سياراتها لمدة ثماني سنوات، وهذا يعني أنه من المحتمل أنها ستكون آخر موستنج تعمل بمحرك احتراق داخلي، على أن تصل السيارة الكهربائية قبل 2030، ولا يزال التوقيت الدقيق لهذه الخطوة قيد المناقشة، حيث يمكن تقديمها في منتصف 2028 كموديل 2029.


فورد موستنج هايبرد

علاوة علي ذألك فأن موستنج الجديدة كلياً ستنطلق في 14 سبتمبر بتصميم أكثر حداثة ومقصورة راقية تتميز بأجهزة قياس رقمية ونظام ترفيهي جديد، كما ستحصل على الكثير من الترقيات الجمالية التي تبرزها عن الجيل الحالي.

جدير بالذكر أن معلومات المحركات غير مؤكدة، لكن من المرجح أن يكون محرك إيكوبوست 4 سلندر سعة 2300 سي سي ،يمكن أن يولد قوة 320 حصان، في حين أن إصداراً واحداً بمحرك ثماني الأسطوانات سعة 5000 سي سي  ويمكن أن يقترب من قوة 500 حصان.

هجينة الطراز سيارات فورد فورد دودج تشالنجر GT

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