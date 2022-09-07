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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلائع كفر الشيخ يحصدون ذهبية التايكوندو والكاراتيه بالتصفيات النهائية لأولمبياد الطفل المصري

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حصد طلائع كفر الشيخ ذهبية التايكوندو والكاراتيه بنين وبنات، في تصفيات أولمبياد الطفل المصري، فقد حصلت اللاعبة بشرى إسماعيل على الميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو وزن 47 كيلو.

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كما اقتنص كل من اللاعبين أحمد نصر، وأسماء أبو حليمة الميداليات الذهبية في الكاراتيه، والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادي، الافتتاح الذي تم بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 6 سبتمبر حتى التاسع من الشهر الجاري، بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة 23 طليعاً وطليعة من المحافظة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اللاعبين الأبطال متمنياً لهم استمرار التفوق، وأضاف أن أولمبياد الطفل المصري، تعد نموذج محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية العالمية، تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة الطلائع من جميع محافظات مصر، في ألعاب "خماسي القدم- كرة السلة- الكرة الطائرة- كرة اليد- ألعاب القوى- الكاراتيه- التايكوندو- تنس الطاولة- السباحة- رفع الأثقال- المصارعة- الچودو ".
 

وتستمر فعاليات التصفيات حتى يوم الجمعة القادم، ويخوض طلائع كفر الشيخ غداً منافسات لعبة المصارعة وألعاب القوى، وذلك في إطار تحقيق سياسة وزارة الشباب والرياضة، في رعاية النشء واكتشاف المواهب الواعدة منهم وتشجيعا لهم على ممارسة الرياضة منذ الصغر، وتنمية القيم الإيجابية، وتعزيز مفهوم المواطنة لديهم، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المخصصة للطلائع على مدار العام.

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