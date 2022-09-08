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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خرابة بيوت.. نجمة شهيرة تفتح النار على رضوى الشربيني .. ماذا حدث؟

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

اعتادت الإعلامية رضوى الشربيني على توجيه النصائح النساء والفتيات من خلال برنامجها هي وبس ،لتحدث حالة ضجة واسعة منذ سنوات قليلة بعد انطلاقتها مجددا على قناة سي بي سي، لتصبح نصيرة المرأة و يلقبها البعض بعدوة الرجال .

وفي تصريحات مفاجئة من الفنانة عفاف شعيب ، خلال استضافتها في برنامج "البخت"، الذي تقدمهخلود عزمي عبر قناة الشمس، هاجمت رضوى الشربيني وانتقدت نصائحها وتوصياتها للنساء واعتبرتان الكثير من كلامها يسبب الطلاق وخراب البيوت على حد قولها .
 

هجوم عفاف شعيب على رضوى الشربيني

وقالت عفاف شعيب عن الاعلامية رضوى الشربيني:" مبحبش كلامها، بتقوم الست على الراجل وتقوم الراجل على الست، في خراب بيوت، البيت بيتخرب بسبب الكلام اللي مالوش لازمة".

وتابعت عفاف شعيب :" مش كل واحدة مرت بأزمة في حياتها هتنفذ كل دا على بقيت الناس، أنتي شفتي مشكلة يمكن ربنا خصك بيها علشان تصبري، يمكن ربنا عمل كده علشان تقربي منه مش أنك تفرقي بين الزوج والزوجة".

وأكملت عفاف شعيب :" هي جميلة وبيعجبني وشها وأناقتها، لكن كلامها مبيعجبنيش وكل واحد حر،وانصحها وأقولها أقري كتاب ربنا أقري القرآن الكريم وتعمقي فيه وأقري أحاديث الرسول وأدرسي فقهالمرأة" .وأكملت عفاف شعيب :" هي جميلة وبيعجبني وشها وأناقتها، لكن كلامها مبيعجبنيش وكل واحد حر،وأنصحها وأقولها أقري كتاب ربنا أقري القرآن الكريم وتعمقي فيه وأقري أحاديث الرسول وأدرسي فقه المرأة" .

عفاف شعيب

رد رضوى الشربيني على تريند الست مش لازمة

وبعد تريند الست مش ملزمة الذي اثار جدلا واسعا خلال الايام الماضية ، علقت الإعلامية رضوى الشربيني على تلك الأقاويل .

 

وقالت رضوى الشربيني في ببرنامجها هي وبس المذاع على قناة سي بي سي سفرة:" لو هنتفرض أنكمش واجب عليكي تطبخي لجوزك طيب مش هتنضفي بيتك عشان جوزك وتراعيه وتاخدي بالك منه حتىلو مش مكتوب عليكي مش هتعملي كدا ازاي أومال الراجل بيتجوز ليه. 

وتابعت رضوى الشربيني :" الست زي ما ليها عليها برضه ، ودي واجبات إنسانية وأصول اتربينا علينا ،يعني ايه مش واجب عليا اطبخله ، وبعد كدا ألومه لما يتجوز عليكي واحدة تهتم بيه  " . 

وأضافت الاعلامية رضوى الشربيني في رسالة قوية وجهتها للنساء :" الست اسمها سكن ومودة ورحمة..الراجل طفل صغير اكليه واهتم بيه هبقى زوجة كويسة حتى لو مش مفروض عليكي تعملي ده ، وزي مابننادي باحترام الراجل للست، بننادي برضه باحترام الراجل والاهتمام به اكثر لأنك امه واخته وزوجته وصديقتها ". 

رضوى الشربيني
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