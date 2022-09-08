أمي الثانية .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ ميرفت أمين| شاهد

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم ، رسالة للفنانة الكبيرة ميرفت أمين ، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابه بموقع انستجرام .

وعلقت دنيا سمير “ أمي التانية… بحبك ❤️ ربنا يخليكي لينا ”.

ويذكر ان حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، في حلقة خاصة مع زهرة رامي ومنة عامر بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس، وإذاعة أغنياتها وأشهر أعمالها على مدار الأيام الماضية.

وأشادت دنيا سمير غانم بالفنانة رحمة أحمد التي لعبت شخصية مربوحة في الموسم السادس من الكبير أوي، وقالت إنها جميلة جدا وقدمة الشخصية بطريقتها ولكنها ليست النسخة الثانية من هدية.