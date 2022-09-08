مريم فخر الدين وقصة دخولها الإسلام بعد مكالمة الشيخ الشعراوي.. نوستالجيا

ذكرى مريم فخر الدين.. تحل اليوم الخميس 8 سبتمبر، ذكرى ميلاد جميلة السينما المصرية، التي ولدت في بمثل هذا اليوم عام 1933، ورحلت عن عالمنا في 3 نوفمبر عام 2014، عن عمر يناهز 81 عاما.

مريم فخر الدين وحياتها

ولدت مريم فخر الدين، بمدينة الفيوم عام 1933 لأب مصري مسلم وأم مجرية الاصل تدين بالديانة المسيحية، حصلت على البكالوريا وتجيد 7 لغات المجرية والانجليزية والألمانية والفرنسية وغيرها من التي اتقنتها نظرا لجنسية والدتها.

عملت مريم فخر الدين، في الفن بالصدفة، ففي يوم عيد ميلادها السابع عشر ذهبت لتؤرخ هذه المناسبة بأن تلتقط صورة تذكارية عند أحد المصورين، الذي عرض علي والدتها اشتراك صورة ابنتها في احدي المسابقات التي تنظمها مجلة فرنسية مقابل تصويرها مجانا.

مريم فخر الدين ودخولها عالم الفن

دخلت مريم فخر الدين ، عالم الفن عن طريق الصدفة، من خلال صورة، عندما طلبت من والدتها أن تلتقط لها صورة فوتوغرافية تذكارية، فاستجابت لها الأم، وتوجهتا بالفعل لالتقاط تلك الصورة بدون علم والدها وشقيقها الأصغر يوسف، فاقترح المصور على الأم أن ينشر صورة ابنتها ضمن المسابقة التي تنظمها مجلة "الايماج" الفرنسية مقابل تصويرها مجانا، وافقت الأم حتى تم نشر صورة «مريم» مع عشرات الصور الأخرى لفتيات في عمرها لتفوز هي بلقب "فتاة الغلاف".

وبعد نشر صورة مريم فخر الدين ، على أغلفة المجلات الفنية وتداولها في الأوساط الصحفية، نالت الكثير من الإعجاب بل والانبهار، حيث فتحت لها أبواب الشهرة، وتكالب عليها المنتجون وتوافد أفواج منهم على منزلها.

ديانة مريم فخر الدين

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت حول الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، بعد تداول لقاء نادر لها مع الإعلامي وائل الابراشي، كشفت فيها عن تفاصيل دخولها الإسلام، بعدما علمتها أمها تعاليم الدين المسيحي.

قالت مريم فخر الدين، في حوارها مع وائل الإبراشي، أن أمها مسيحية متطرفة، لذا أدخلتها مدارس الراهبات وأطلقت عليها اسم ماري فخري، لافتة إلى أن ذلك دفع الراهبات إلى الاقتراب منها وتعليمها أصول الدين المسيحي.

وأشارت مريم فخر الدين، أنها في سن الـ 12 عامًا، اكتشف والدها أن أمها تعلمها المسيحية، فقرر الأب أن يعلمها تعاليم الإسلام، فبدأها معها بسورة الفاتحة، مشيرة إلى أن هذه السورة كانت سببًا في ذهابها لأداء العمرة 6 مرات، والحج أيضًا.

وحول الصلاة، قالت مريم فخر الدين، إنها لم تكن تعلم كيف تصلي، حتى التقت بالشيخ محمد متولي الشعراوي (رحمه الله)، وعلمها كيفية الصلاة بشكل صحيح، لافتة إلى أنها أصبحت بعد ذلك حريصة على أداء الصلاة في وقتها، والفجر في موعده.

مريم فخر الدين ودخولها الإسلام

وكشفت مريم فخر الدين، في أحد حواراتها، أنها اكتشفت أنها مسلمة في سن كبيرة، خاصة أن والدتها غير المصرية ألحقتها بالمدرسة الألمانية في مصر، ولم يكونوا على علم بديانتها.

وتابعت "فخر الدين" أنها لم تتعلم الصلاة إلا في سن الخمسين، حين كانت تقوم بتصوير أحد الأعمال الدرامية، وكان من المفترض أن تقرأ في أحد المشاهد سورة "الفاتحة"، لذا فقد قام القائمون على العمل بكتابتها لها.

وتابعت أنها حفظتها عن ظهر قلب، وفي إحدى الليالي استيقظت أثناء صلاة الفجر، واتصلت تليفونيًا بالفنانة شادية لتعلمها كيفية الصلاة، وفي صباح اليوم التالي فوجئت بالشيخ محمد متولي الشعراوي يهاتفها تليفونيًا ويعلمها الصلاة، بالإضافة إلى كيفية الوضوء.