شبانة يتهم جوزيه بتوريط الأهلي في التعاقد مع سواريش.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، إن مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، ورط فريق الكرة في التعاقد مع ريكاردو سواريش.



وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،لا أحد يعرف هوية المدير الفني للنادي الأهلي، الأحمر في مرحلة عنق الزجاجة، ويحتاج إلى مدرب صاحب أسم كبير ليخرجه من هذا العنق، الأهلي أخطأ في رهانه على سواريش وكان مدرب غامض بالنسبة لنا، مانويل جوزيه ورط الأهلي في التعاقد مع سواريش.



وأتم شبانة،بيان سواريش يكشف عن طموحه الضئيل مقارنة بطموح النادي الأهلي وقدرة، ويثبت كل يوم بعد الآخر، أن سواريش هو الاختيار الأسوأ في تاريخ الأهلي.