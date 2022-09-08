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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجمل عن أول جلسة مع يحيى الكومي: طلبت الدعم والحماية.. فيديو

صدى البلد

 

كشف حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن كواليس أول جلسة له مع مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي.

وقال حمزة الجمل مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TeN": "عندما تحدثت مع مجلس الإدارة طالبت منهم الدعم والحماية حتى أستطيع تقديم أفضل أداء وانتشال الفريق من كبوته".

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وواصل: "رفضت المجازفة بالناشئين وتنفيذ رغبة الإدارة خوفا عليهم وعلى مستقبلهم وخاصة وأن موقف الدراويش في جدول الدوري كان صعب جدا ".

واختتم: "لو وافقت على الدفع بالناشئين وتعرضت للهزيمة في مباراة أو مباراتين لكان الفريق هبط لدوري القسم الثاني".

 

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